EEUU impone aislamiento a RD Congo antes del Mundial 2026 por brote de ébola

La cuenta regresiva rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 se vio sacudida por una alerta sanitaria internacional. El gobierno de Estados Unidos confirmó que la selección de República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento obligatorio de 21 días antes de poder ingresar al país debido al brote de ébola que afecta al territorio africano.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el combinado congoleño deberá permanecer dentro de una estricta burbuja sanitaria en Bélgica, país donde actualmente realiza su preparación mundialista en la ciudad de Lieja. La medida busca evitar cualquier posible riesgo epidemiológico previo al arranque del torneo del verano de 2026.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, explicó que tanto la FIFA como el gobierno congoleño fueron notificados sobre las condiciones necesarias para permitir el viaje del equipo hacia Houston, sede donde establecerán su campamento base durante la competencia.

El funcionario advirtió que cualquier ruptura de la burbuja sanitaria podría poner en riesgo la participación de la selección africana en la justa internacional. Además, aclaró que cualquier integrante nuevo que se incorpore al plantel deberá mantenerse separado del resto del grupo para evitar posibles contagios.

La preocupación internacional creció después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta sanitaria por el nuevo brote de ébola registrado en el este de la República Democrática del Congo. De acuerdo con el organismo, actualmente existen decenas de casos confirmados y varias muertes relacionadas con la enfermedad.

El virus del ébola provoca fiebre hemorrágica altamente contagiosa y ha causado miles de fallecimientos en África durante las últimas décadas. Ante este escenario, Estados Unidos reforzó los controles sanitarios en aeropuertos y mantiene restricciones para viajeros provenientes de países considerados de riesgo epidemiológico.

Las medidas incluyen revisiones médicas obligatorias para personas que hayan estado recientemente en Uganda, Sudán del Sur y la propia República Democrática del Congo. Los viajeros deberán ingresar únicamente por el aeropuerto de Washington-Dulles, donde se realizan protocolos especiales de detección sanitaria.

Dentro del Mundial 2026, la selección congoleña formará parte del Grupo K y enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán durante la fase de grupos. Mientras tanto, los organismos de salud y la FIFA continúan coordinando acciones para garantizar un torneo seguro tanto para futbolistas como para aficionados.