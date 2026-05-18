¿No tienes seguro? Así puedes registrarte al IMSS-Bienestar en Yucatán con atención gratuita

La incorporación del modelo IMSS-Bienestar en Yucatán permitirá que miles de personas sin seguridad social reciban atención médica gratuita en hospitales y centros de salud públicos, incluyendo el recién inaugurado Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida, considerado el complejo médico más grande de la Península de Yucatán.

Con este nuevo esquema, habitantes de Mérida y del interior del estado que no cuenten con afiliación al IMSS o ISSSTE podrán acceder a consultas, estudios, cirugías y atención especializada sin costo, como parte de la estrategia federal para fortalecer el sistema público de salud.

El nuevo Hospital Agustín O’Horán será uno de los principales pilares de atención del IMSS-Bienestar en Yucatán, al contar con infraestructura moderna, áreas de especialidad y capacidad para atender a pacientes de toda la región sureste del país.

¿Qué es el IMSS-Bienestar?

El IMSS-Bienestar es un modelo de atención médica impulsado por el Gobierno de México para brindar servicios de salud gratuitos a personas que no tienen seguridad social. Está dirigido principalmente a ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en la informalidad o que no están afiliados al IMSS o ISSSTE.

Este sistema busca garantizar consultas médicas, medicamentos, estudios clínicos, hospitalización y cirugías sin costo en hospitales y centros de salud públicos adheridos al programa. En Yucatán, la implementación del IMSS-Bienestar forma parte del proceso de modernización del sistema de salud estatal y federal.

¿Dónde registrarse al IMSS-Bienestar y cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas en recibir atención médica gratuita mediante IMSS-Bienestar pueden registrarse en línea a través de la plataforma oficial del programa o acudir directamente a los módulos de atención instalados en hospitales y centros de salud participantes.

El registro puede realizarse en la plataforma oficial de IMSS-Bienestar, donde se solicita información básica del paciente.

Entre los requisitos principales se encuentran:

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Número telefónico de contacto

En algunos casos también se puede solicitar correo electrónico y datos de familiares de contacto. Tras completar el registro, las personas podrán acceder a atención médica gratuita en unidades del IMSS-Bienestar, incluido el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida.