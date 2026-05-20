¡Se adelantan! Segey confirma la fecha exacta para el inicio de las vacaciones de Verano en Yucatán

Tras el ajuste al calendario escolar 2025-2026 en Yucatán, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) confirmó cuál será la fecha exacta para el inicio de las vacaciones de Verano en la entidad.

Y es que la Segey informó que por acuerdo unánime de la Comisión Nacional para la Educación (CONAEDU), se ha decidido mantener en lo general el calendario escolar original, con la posibilidad de realizar ajustes según las necesidades de cada estado.

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Por ello, se determinó que en Yucatán el ciclo escolar se adelantará a su cierre, y por ello, el arranque de las vacaciones de Verano.

Estas fechas forman parte del calendario que se mantendrá como referencia para la organización académica y administrativa de las escuelas en el estado.

Vacaciones de Verano en Yucatán

Las vacaciones de Verano en Yucatán comenzarán el lunes 29 de junio, pues el viernes 26 será cuando oficialmente inicie el ciclo escolar en la entidad, tras confirmarse el adelanto, ya que originalmente este periodo de receso iniciaría el miércoles 15 de julio.

Sin embargo, para los docentes las vacaciones iniciarían tras el último Consejo Técnico Escolar que será el lunes 29 de junio y el cierre administrativo el 3 de julio.

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Posteriormente, será hasta el 24 de agosto cuando se reanuden actividades para maestras, maestros, directivos y personal administrativo para participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo.

Por esta razón, de manera oficial será el 31 de agosto cuando inicie el nuevo ciclo escolar 2026-2027 en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.