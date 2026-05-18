Yucatecos sin seguro pueden acceder al IMSS-Bienestar: conoce los requisitos y dónde registrarse en línea

Oficialmente, Yucatán se ha integrado al modelo IMSS-Bienestar, con el cual, personas sin seguridad social podrán acceder a los beneficios de atención médica gratuita, con medicamentos y mayor atención de especialistas.
Con la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, Yucatán se integra al IMSS-Bienestar, por lo que las personas sin Seguro Social podrán realizar su registro tanto en línea como próximamente de forma presencial.
Noticia Destacada
“Es la visión de la transformación”: Claudia Sheinbaum destaca avances en salud, educación e infraestructura en Yucatán
¿Qué es el IMSS-Bienestar?
El IMSS-Bienestar es un modelo de atención médica impulsado por el Gobierno de México para brindar servicios de salud gratuitos a personas que no tienen seguridad social. Está dirigido principalmente a ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en la informalidad o que no están afiliados al IMSS o ISSSTE.
Este sistema busca garantizar consultas médicas, medicamentos, estudios clínicos, hospitalización y cirugías sin costo en hospitales y centros de salud públicos adheridos al programa. En Yucatán, la implementación del IMSS-Bienestar forma parte del proceso de modernización del sistema de salud estatal y federal.
Noticia Destacada
Claudia Sheinbaum cierra exitosa gira en Yucatán tras inaugurar obras de salud y educación
Registro en línea al IMSS-Bienestar
Las personas interesadas en recibir atención médica gratuita mediante IMSS-Bienestar pueden registrarse en línea a través de la plataforma oficial del programa https://registro.imssbienestar.gob.mx/
También, próximamente se podrá acudir directamente a los módulos de atención instalados en hospitales y centros de salud participantes.
Requisitos para acceder al IMSS-Bienestar
Entre los requisitos principales para acceder al modelo IMSS-Bienestar son los siguientes, pero inicialmente se deberá de verificar si la persona no cuenta con algún servicio de salud.
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Número telefónico de contacto
En algunos casos también se puede solicitar correo electrónico y datos de familiares de contacto. Tras completar el registro, las personas podrán acceder a atención médica gratuita en unidades del IMSS-Bienestar, incluido el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida.