Yucatecos sin seguro pueden acceder al IMSS-Bienestar: conoce los requisitos y dónde registrarse en línea

Oficialmente, Yucatán se ha integrado al modelo IMSS-Bienestar, con el cual, personas sin seguridad social podrán acceder a los beneficios de atención médica gratuita, con medicamentos y mayor atención de especialistas.

Con la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, Yucatán se integra al IMSS-Bienestar, por lo que las personas sin Seguro Social podrán realizar su registro tanto en línea como próximamente de forma presencial.

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¿Qué es el IMSS-Bienestar?

El IMSS-Bienestar es un modelo de atención médica impulsado por el Gobierno de México para brindar servicios de salud gratuitos a personas que no tienen seguridad social. Está dirigido principalmente a ciudadanos que trabajan por cuenta propia, en la informalidad o que no están afiliados al IMSS o ISSSTE.

Este sistema busca garantizar consultas médicas, medicamentos, estudios clínicos, hospitalización y cirugías sin costo en hospitales y centros de salud públicos adheridos al programa. En Yucatán, la implementación del IMSS-Bienestar forma parte del proceso de modernización del sistema de salud estatal y federal.

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Registro en línea al IMSS-Bienestar

Las personas interesadas en recibir atención médica gratuita mediante IMSS-Bienestar pueden registrarse en línea a través de la plataforma oficial del programa https://registro.imssbienestar.gob.mx/

También, próximamente se podrá acudir directamente a los módulos de atención instalados en hospitales y centros de salud participantes.

Requisitos para acceder al IMSS-Bienestar

Entre los requisitos principales para acceder al modelo IMSS-Bienestar son los siguientes, pero inicialmente se deberá de verificar si la persona no cuenta con algún servicio de salud.

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Número telefónico de contacto

En algunos casos también se puede solicitar correo electrónico y datos de familiares de contacto. Tras completar el registro, las personas podrán acceder a atención médica gratuita en unidades del IMSS-Bienestar, incluido el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida.