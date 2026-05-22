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Tras un año de luchar por su vida, PROFEPA libera a tortuga de carey en las costas de Campeche

Una tortuga de carey juvenil fue liberada en Campeche tras más de un año de rehabilitación por desnutrición y anemia, informaron autoridades ambientales.

Jesús García

Por Jesús García

22 de may de 2026

1 min

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Liberan tortuga de carey rehabilitada en costas de Campeche.
Liberan tortuga de carey rehabilitada en costas de Campeche.

Una tortuga de carey juvenil fue liberada en su hábitat natural en las costas de Campeche, luego de permanecer más de un año en un intenso proceso de rescate y rehabilitación debido a problemas severos de salud, informaron autoridades ambientales.

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De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el ejemplar fue rescatado inicialmente con signos graves de desnutrición y anemia. Ante la complejidad de su estado, se determinó su traslado inmediato a Progreso, Yucatán, donde recibió atención médica especializada y seguimiento diario para lograr su recuperación.

Tras completar con éxito el tratamiento y ser considerada plenamente apta para regresar al mar, la tortuga fue liberada bajo estrictas medidas de cuidado y monitoreo. En la maniobra participó personal del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, en coordinación con el Comité de Vigilancia y Protección de Fauna Silvestre.

La Profepa destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones ambientales y los organismos de protección civil y comunitaria fue fundamental para lograr rescatar y reintegrar al ejemplar a su ecosistema marino.

La tortuga de carey es una especie catalogada en peligro crítico de extinción debido a amenazas constantes como la contaminación plástica, la pesca incidental y el tráfico ilegal de sus caparazones. Por ello, las autoridades señalaron que estas acciones exitosas fortalecen los esfuerzos de conservación y protección de la biodiversidad en la región de la Península de Yucatán.

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JGH

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