España reforma leyes de asilo y extranjería tras llegada masiva de migrantes a Ceuta

El Gobierno de España aprobó este martes 25 de agosto los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería, con el objetivo de adaptar el sistema migratorio a las nuevas reglas europeas y agilizar la atención de las personas que ingresan al país sin pasar por los controles fronterizos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que los cambios buscan construir un sistema de protección “más ágil, eficaz y ordenado”, además de adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024.

La reforma se presenta después de la entrada irregular de alrededor de 80 mil personas a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

¿Qué cambia con la reforma migratoria en España?

Uno de los principales cambios será la incorporación de la figura del triaje, un procedimiento para recabar información de las personas migrantes que lleguen a territorio español sin haber pasado por los controles fronterizos.

Este proceso tendrá una duración inicial de 72 horas, aunque podrá ampliarse mediante una decisión judicial.

Noticia Destacada Crisis migratoria en Ceuta: 72 mil personas cruzaron desde Marruecos y 70 mil ya regresaron

Durante ese periodo se recopilarán datos y se evaluará la situación de las personas recién llegadas para determinar el procedimiento que deberá seguir cada caso.

Solicitudes de asilo tendrán dos tipos de procedimiento

La nueva legislación distinguirá entre un procedimiento ordinario para analizar las solicitudes de protección internacional y otro acelerado.

En este último caso, la administración deberá resolver la petición en un plazo máximo de tres meses.

El Gobierno busca con esta diferenciación reducir tiempos de espera y ordenar el análisis de las solicitudes conforme a las circunstancias de cada persona.

España amplía definiciones de protección internacional

Los anteproyectos también actualizan conceptos como protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria.

Además, la legislación incorporará expresamente situaciones relacionadas con persecución por género, identidad o expresión de género y discapacidad, entre otros supuestos.

El objetivo, según el Ejecutivo español, es que la normativa refleje de manera más precisa las distintas causas por las que una persona puede solicitar protección.

Fernando Grande-Marlaska: "El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos. El primero articula una nueva ley de asilo, mientras que el segundo reforma la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social"#Canal24horas pic.twitter.com/NA81i6Ka6W — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2026

Reforma busca alinearse con el pacto migratorio de la UE

Grande-Marlaska señaló que los cambios forman parte del proceso para adaptar la legislación española al marco acordado por la Unión Europea en 2024.

Los anteproyectos todavía deberán avanzar por el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley, por lo que las nuevas medidas no entran en vigor de forma inmediata.

IO