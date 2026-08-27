Mujeres mayas de Campeche usan aleteo de las abejas contra enfermedades respiratorias

Un grupo de mujeres de la comunidad de Santa Cruz Ex Hacienda emprendió una nueva alternativa para tratar padecimientos como la tos y el asma mediante la nebulización con el aleteo de abejas africanas, el tratamiento se realiza en un espacio construido especialmente para este fin.

Quienes lo han probado, aseguran las integrantes del grupo, han experimentado resultados favorables en su salud, siguiendo las recomendaciones de las mujeres encargadas, quienes recibieron capacitación a través de un curso impartido en su comunidad.

Lo anterior fue dado a conocer por la señora Julieta Colli Chin, quien explicó que trabajan con cuatro productos. Entre ellos se encuentra el propóleo, que utilizan para la nebulización y al que atribuyen propiedades que, según señalaron, favorecen el alivio de diversos padecimientos. El tratamiento consiste en nebulizar a la persona durante 45 minutos, por un lapso de tres días.

Noticia Destacada Más de 9 mil habitantes de Lerma se quedan sin agua por falla eléctrica

Asimismo, elaboran paychevica, un producto que contiene raíz de zorrillo, cera y menta, y que utilizan como sustituto del Vick VapoRub. También manejan cápsulas de cascabel, destinadas, según explicaron, a personas con cáncer y otros padecimientos.

El grupo está integrado por 15 mujeres y surgió a partir del fortalecimiento de un grupo de desarrollo comunitario que inicialmente se dedicaba a la crianza de gallinas ponedoras. Posteriormente, recibieron otro programa del Sistema DIF, mediante el cual comenzaron a reciclar materiales y venderlos para obtener recursos. Más adelante, iniciaron la siembra de plantas medicinales.

Fue entonces cuando un médico naturista las invitó a participar en el proyecto relacionado con las abejas africanas. Aunque al principio reconocieron que no tenían conocimientos sobre el manejo de colmenas, el especialista comenzó a capacitarlas y, con el tiempo, aprendieron a realizar el trabajo por su cuenta.

Las mujeres señalaron que “al principio teníamos miedo de manipular las abejas; sin embargo, con el paso del tiempo adquirimos experiencia y confianza para realizar los tratamientos de nebulización con el aleteo de estos insectos”.

Finalmente, invitaron a las personas que presenten síntomas de alergia o tos a acudir al domicilio de la señora Julieta Colli Chin, ubicado en la calle 13, entre 20 y 24, en Santa Cruz Ex Hacienda, de lunes a viernes, donde también pueden adquirir los productos naturales que ofrecen.