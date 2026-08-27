Terapia con productos de abejas atrae a pacientes de toda la Península a Calkiní; ¿en qué consiste?

María del Rosario Chan Ek, Carmela Chi Ek y Ana Lilia Collí Chin mencionaron que han llegado pacientes de diferentes partes de la península, quienes se han fastidiado de acudir a médicos particulares y no han visto mejoría en su salud, por lo que han recurrido a este método de oxigenación o nebulización.

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Explicaron que, previo a la nebulización, aplican un espray en la boca del usuario. Después de tres sesiones de 45 minutos, algunas personas aseguran sentir mejoría. Incluso, pequeños que padecen asma han acudido a este método y, según sus familiares, han mostrado una evolución favorable, debido a que ya pueden mojarse con la lluvia sin presentar las molestias que anteriormente eran desencadenadas por el viento o la humedad.

Las promotoras señalaron que hasta este lugar han llegado pacientes provenientes de diferentes puntos de la Península de Yucatán, quienes, según relataron, después de acudir con médicos particulares sin obtener los resultados esperados, han decidido probar este método. Explicaron que las sesiones tienen una duración aproximada de 45 minutos y que algunas personas han manifestado sentir mejoría después de completar tres sesiones.

De acuerdo con los testimonios compartidos por las propias participantes del proyecto, también han acudido menores que padecen asma. Familiares de algunos de estos pequeños, señalaron, han observado cambios favorables, como una mayor tolerancia a la lluvia y al viento, situaciones que anteriormente podían desencadenarles alergias o molestias respiratorias. No obstante, aclararon que se trata de experiencias de los usuarios y que cualquier tratamiento médico debe ser valorado por profesionales de la salud.

Mujeres de Santa Cruz ex Hacienda impulsan un proyecto de oxigenación y terapias con abejas. / Erik Caamal

Las mujeres reconocieron que anteriormente conocían a las abejas, pero desconocían la importancia que tienen para la vida humana y que algunos de sus productos pueden ser utilizados dentro de terapias complementarias. Por ello, llevan alrededor de dos años desarrollando este proyecto, luego de recibir capacitación impulsada por un médico tradicional del sistema DIF Municipal y Estatal.

Asimismo, explicaron que durante aproximadamente un año recibieron cursos de capacitación, con jornadas de hasta cuatro horas, para aprender el manejo de productos naturales y las técnicas utilizadas en su centro. Indicaron que un médico fue quien les proporcionó los productos y las capacitó sobre su aplicación, así como sobre el procedimiento de nebulización, en el que utilizan cinco productos.

En el proceso emplean cinco productos apícolas, incluyendo propóleo y ungüentos naturales. / Erik Caamal

En cuanto a los costos, dieron a conocer que cada sesión de nebulización tiene un precio de 150 pesos, con una duración de 45 minutos. También ofrecen productos como el llamado “fresquito” de propóleo, con un costo de 350 pesos; el “Paychevica”, similar a un ungüento mentolado, en 250 pesos, y el producto denominado “OC”, descrito por las promotoras como una vitamina nutricional que se consume después de la sesión y tiene un precio de 350 pesos.

Para finalizar, las integrantes del proyecto señalaron que, a través del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calkiní, a cargo de Luis Alejandro Uc Dzib, buscan dar mayor difusión a esta actividad para que habitantes de la región conozcan esta alternativa basada en productos de la apicultura. Destacaron que su intención es continuar capacitándose y ofreciendo sus servicios, siempre como una opción complementaria y sin sustituir la atención de profesionales de la salud.

JGH