Motociclistas rodean vivienda tras ubicar a mujer señalada por presunto robo en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de motociclistas conocidos como “Mandaditos”, así como de elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales, se registró en la colonia Morelos, luego de que un grupo de afectados asegurara haber localizado el domicilio donde presuntamente se encontraba una mujer relacionada con el robo de una motocicleta.

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Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle 62, esquina con la calle 55 de la colonia Morelos, hasta donde comenzaron a concentrarse numerosos motociclistas, algunos de ellos portando cascos cerrados, después de que presuntamente identificaran a una mujer a la que señalaron como la persona que habría sustraído una motocicleta el pasado viernes.

De acuerdo con la versión proporcionada por los afectados, el día del robo la mujer habría sido observada merodeando por la zona, situación que posteriormente llamó su atención al descubrirse la desaparición de la motocicleta. Tras realizar diversas indagatorias y revisar la información disponible, los inconformes aseguraron haber obtenido datos que los llevaron hasta un domicilio de la colonia Morelos.

Ante esta situación, los motociclistas se trasladaron al sitio y rodearon el inmueble, mientras solicitaban la intervención de las autoridades para evitar que la situación pudiera salir de control. La presencia de decenas de personas generó momentos de tensión y llamó la atención de los vecinos de la zona.

Minutos después, arribaron elementos de las corporaciones de seguridad municipal y estatal, quienes tomaron conocimiento de los señalamientos realizados por los afectados. Los motociclistas identificaron ante los agentes a la mujer que presuntamente estaría relacionada con el robo; sin embargo, las autoridades explicaron que no podían detenerla al no existir flagrancia, por lo que cualquier acción legal tendría que derivarse de una investigación formal.

Los elementos policiacos dialogaron con los inconformes y les indicaron que debían acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, aportando los videos, fotografías, testimonios y demás datos que pudieran contribuir al esclarecimiento del presunto robo.

Después de que las autoridades se retiraron del lugar, la mujer señalada ingresó nuevamente al domicilio y colocó una puerta para impedir el acceso de personas ajenas al inmueble, mientras los motociclistas permanecieron en las inmediaciones durante algunos minutos.

Finalmente, los afectados manifestaron que sí presentarían la denuncia formal ante la Fiscalía, asegurando que cuentan con videos y otros elementos que, a su consideración, podrían ayudar a establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de la persona señalada.

Las autoridades exhortaron a los afectados a evitar confrontaciones y a permitir que sea la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar, conforme a derecho, si existe responsabilidad por el presunto robo de la motocicleta.

JGH