Celebran misa de sacramento y tradicional procesión en honor al santo patrono San Luis Obispo en Calkiní

En un ambiente de profunda fe y devoción, el obispo José Alberto González Juárez encabezó la misa de confirmaciones y la tradicional procesión en honor al santo patrono San Luis Obispo, ante una cancha completamente abarrotada por la feligresía católica que acudió para participar en esta celebración religiosa, organizada con el apoyo del párroco Fernando Manzo Barajas.

La celebración eucarística inició alrededor de las 19:00 horas, con la entrada de los sacerdotes y del obispo, quien presidió la ceremonia del sacramento de la Confirmación. Los jóvenes confirmandos estuvieron acompañados por sus padrinos y padres de familia, quienes participaron con gran emoción y respeto en este importante momento de su vida espiritual.

Al concluir la misa, los custodios se encargaron de preparar la imagen de San Luis Obispo para iniciar la tradicional procesión en el marco de su novenario. Entre el sonido de la charanga y el estruendo de morteros y voladores, la imagen del santo patrono salió de la parroquia para recorrer las principales calles del centro de la ciudad.

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Durante el recorrido, el obispo José Alberto González Juárez estuvo acompañado por sacerdotes de la iglesia, así como por numerosos feligreses y representantes de los diferentes gremios, quienes participaron portando orgullosamente sus estandartes. La procesión avanzó por el centro de Calkiní hasta retornar nuevamente a la parroquia principal de San Luis Obispo.

La celebración religiosa reunió a familias enteras, quienes salieron a las calles para acompañar el recorrido y mantener viva una de las tradiciones de mayor arraigo entre la comunidad católica de Calkiní. La música de charanga, los estandartes y la participación de los gremios dieron un ambiente especial a esta jornada de fe y tradición.

Finalmente, al concluir la procesión, los festejos continuaron con la quema de los tradicionales toritos en el centro de la ciudad, donde las familias disfrutaron de esta costumbre que forma parte de las celebraciones patronales y que año con año reúne a la comunidad para cerrar con alegría una jornada marcada por la devoción a San Luis Obispo.