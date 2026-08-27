Eclipse Lunar empieza a las 19:23 hoy jueves 27 de agosto: ¿cómo y dónde ver el punto máximo de la Luna de Sangre en vivo?

Durante este jueves 27 de agosto tendrá lugar un eclipse lunar que será visible en diferentes regiones de América, Europa y África. En el caso de México; los interesados podrán ver cuando la sombra de la Tierra cubra la superficie de la luna, sin embargo, no en todo el país podrá ser visto.

Aunque este fenómeno astronómico comienza a las 19:23 de este jueves y durará hasta la madrugada del viernes 28 de agosto, existen horarios en donde el eclipse alcanzará su máxima fase, permitiendo a los interesados poder observar que la luna está cubierta por la sombra de la tierra.

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¿A qué hora empieza el Eclipse Lunar parcial hoy jueves 27 de agosto?

En la zona central de México (tiempo del Centro), el fenómeno comenzará de forma sutil a las 19:23 horas con la fase penumbral. La fase parcial visible dará inicio formalmente a las 20:33 horas, cuando la sombra más oscura de la Tierra empiece a adentrarse visiblemente sobre la superficie lunar.

¿A qué hora alcanza su punto máximo y se verá completamente roja?

El punto máximo del eclipse ocurrirá exactamente a las 22:13 horas. Este será el momento idóneo para observarlo, ya que la Luna estará casi en su totalidad inmersa en la umbra y lucirá su tono más rojizo. Posteriormente, la sombra comenzará a despejarse hasta que la fase parcial concluya a las 23:51 horas.

¿Planes para la noche del 27 de agosto? Qué tal un eclipse lunar parcial.



Este evento astronómico, en el que la Luna se tiñe de tonos cobrizos,será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, así como desde algunas regiones de Europa y África.



Aprende más:… pic.twitter.com/MnZD5GceEQ — NASA en español (@NASA_es) August 26, 2026

El eclipse concluirá por completo en las primeras horas del viernes 28 de agosto, a las 01:01 horas, cuando la Luna abandone definitivamente la penumbra terrestre. Cabe recordar que, al tratarse de un fenómeno lunar, es totalmente seguro apreciarlo a simple vista sin necesidad de usar filtros ni gafas de protección ocular.

¿Por qué también se le llama Luna de Sangre a este fenómeno?

El término "Luna de Sangre" se utiliza para describir el tono rojizo, anaranjado o cobrizo que adquiere la Luna durante un eclipse lunar. Aunque la Luna entra en la sombra proyectada por la Tierra, esta no queda completamente a oscuras; por el contrario, la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre se filtra y se proyecta sobre la superficie del satélite natural dando estos tonos.

La intensidad y el matiz exacto del color rojizo dependen en gran medida de las condiciones de la atmósfera terrestre en el momento del eclipse. Factores como la presencia de nubes, la humedad, el polvo en suspensión o incluso las cenizas de erupciones volcánicas recientes pueden oscurecer o intensificar el tono rojo

¿Cómo y dónde ver el Eclipse Lunar este jueves? Transmisión EN VIVO

Para contemplar el eclipse lunar de forma presencial, basta con salir a un espacio al aire libre con el horizonte despejado hacia el oriente y sur de la bóveda celeste. No se requiere ningún tipo de equipo o filtro especial para proteger la vista, por lo que es totalmente seguro observarlo de forma directa.

Si las condiciones meteorológicas o la contaminación lumínica impiden la vista directa en tu localidad. Diversas agencias y canales de YouTube realizarán la transmisión en vivo.

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