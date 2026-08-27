¿Cuánto tiempo hay que esperar para reportar a una persona desaparecida en Yucatán?

Ante la desaparición o no localización de una persona en Yucatán, no es necesario esperar 24, 48 ni 72 horas para presentar el reporte. La denuncia puede realizarse inmediatamente, desde el momento en que se desconozca su paradero o existan circunstancias que hagan temer por su integridad.

Noticia Destacada Mar “se traga” a pescador de X-Bec: buscan a Demetrio Chan May en Dzilam de Bravo

La Fiscalía General del Estado de Yucatán ha señalado que la espera de varias horas es un mito y que la búsqueda debe comenzar cuanto antes, especialmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad o alguien que pudiera encontrarse en peligro. En estos casos, las primeras horas pueden ser determinantes para su localización.

El reporte puede presentarse durante las 24 horas en la Fiscalía General del Estado, ubicada en el kilómetro 45.5 del Periférico Poniente de Mérida. La Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas también brinda atención en el teléfono 999 930 32 50, extensiones 41207 y 41127, según el portal de trámites del Gobierno de Yucatán.

Para facilitar la búsqueda, se recomienda llevar una fotografía reciente, identificación de quien realiza el reporte, datos del lugar y la hora en que la persona fue vista por última vez, descripción de la ropa, señas particulares, tatuajes, cicatrices, padecimientos, vehículos relacionados y cualquier otra información relevante. La falta de alguno de estos datos no debe ser motivo para retrasar el aviso.

Cuando la persona desaparecida es menor de 18 años, se puede solicitar la intervención de Alerta Amber Yucatán, mientras que para mujeres, niñas y personas vulnerables puede evaluarse la activación del Protocolo Alba. En ambos casos, la Fiscalía establece que la ausencia debe denunciarse inmediatamente, aunque la activación pública de una alerta dependerá de la evaluación de riesgo de cada caso.

Asimismo, cualquier persona puede iniciar un reporte mediante el Registro Inicial de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda o comunicarse al 800 028 7783. La recomendación principal es no perder tiempo: si una ausencia resulta inusual o existen indicios de riesgo, debe notificarse de inmediato a las autoridades.