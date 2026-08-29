John Ternus será el nuevo CEO de Apple: estos son los retos que enfrentará tras Tim Cook

Apple se prepara para iniciar una nueva etapa directiva con la llegada de John Ternus como director ejecutivo el próximo 1 de septiembre. A sus 51 años, el actual responsable de ingeniería de hardware asumirá el liderazgo de la compañía y se convertirá en el tercer CEO de la firma en las últimas tres décadas, después de Steve Jobs y Tim Cook.

Ternus cuenta con aproximadamente 25 años de trayectoria dentro de Apple y ha participado en el desarrollo de productos clave de la empresa, entre ellos distintas generaciones del iPhone y iPad, los AirPods, Apple Watch y Vision Pro.

Uno de los proyectos más relevantes bajo su responsabilidad fue la transición de las computadoras Mac hacia procesadores diseñados por Apple, sustituyendo los chips de Intel por componentes propios con mejoras en rendimiento y eficiencia energética.

Ternus toma el relevo de Tim Cook

El nuevo CEO recibirá una compañía cuyo valor de mercado llegó a rondar los 4 billones de dólares durante la gestión de Tim Cook, quien asumió el puesto en 2011, tras la muerte de Steve Jobs.

Cook, de 65 años, dejará la dirección ejecutiva para convertirse en presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que Arthur Levinson pasará a desempeñarse como consejero independiente principal.

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La trayectoria de Ternus dentro de Apple y su perfil técnico son considerados elementos relevantes para la siguiente etapa de la empresa. Antes de incorporarse a la compañía, trabajó en el sector de la realidad virtual y posteriormente encabezó proyectos relacionados con el desarrollo de hardware.

La inteligencia artificial, su principal desafío

Uno de los mayores retos para Ternus será fortalecer la posición de Apple en la carrera por la inteligencia artificial. Mientras empresas tecnológicas como Google han avanzado en la integración de asistentes y modelos generativos, Apple ha mantenido una estrategia más gradual.

La evolución de Apple Intelligence y las nuevas funciones de Siri serán algunos de los asuntos que pondrán a prueba al nuevo director ejecutivo. Los retrasos registrados en determinadas capacidades de personalización del asistente han obligado a Apple a recurrir también a soluciones desarrolladas por terceros.

Tensiones entre Estados Unidos y China

Además del frente tecnológico, Ternus tendrá que afrontar un escenario geopolítico complicado. Apple mantiene una importante dependencia de la cadena de suministro asiática, particularmente de China, mientras el gobierno estadounidense impulsa una mayor fabricación de componentes y dispositivos dentro de Estados Unidos.

Tim Cook officially steps down as Apple CEO today, September 1 — 15 years in the role, becoming executive chairman.



Under his leadership: Apple's $AAPL market cap grew from ~$350B (2011) to $5 trillion.



John Ternus (51, hardware engineering chief) takes over. Tom Marieb steps… pic.twitter.com/GOddStuXTF — AlphaOnChain (@alphaforchain) August 29, 2026

Durante su administración, Cook destacó por su capacidad para gestionar las relaciones comerciales entre Washington y Pekín, especialmente durante el periodo de tensiones arancelarias impulsado por Donald Trump.

Ahora corresponderá a Ternus mantener esa relación y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de la producción hacia países como India, en un contexto marcado por las presiones para reducir la dependencia de China.

La primera gran prueba pública del nuevo CEO podría llegar apenas unos días después de asumir el cargo, con el esperado evento de lanzamiento de nuevos dispositivos de Apple previsto para septiembre.

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