Denuncian abandono de la zona arqueológica de Itzimté en Hopelchén; solo quedan dos estructuras

La zona arqueológica de Itzimté se encuentra en el olvido, sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) contemple proyectos de rescate para este sitio maya ubicado a solo dos kilómetros de la comunidad de Bolonchén de Rejón. El excomisario ejidal Lorenzo Haas Chan hizo un llamado urgente a las autoridades federales para salvar las únicas dos estructuras que se mantienen en pie.

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La exautoridad ejidal lamentó que la dependencia no haya destinado presupuestos ni planes de conservación para este asentamiento de la región Puuc, situado a menos de 300 metros de la carretera federal 261 Hopelchén-Umán. Dijo que lo que fue el esplendor de "Itzimté" (que en maya traduce Savia de árbol) hoy está convertido en ruinas.

El excomisario Lorenzo Haas Chan exigió al INAH implementar un plan para salvar las dos estructuras remanentes. / Mauriel Koh

Actualmente, el sitio permanece dentro de tierras del ejido Bolonchenticul (Bolonchén de Rejón). Desde la carretera son visibles a la distancia las partes superiores de los dos edificios que resisten el paso del tiempo entre los cerros de la zona.

Haas Chan explicó que, según relatos locales, el sitio sufrió un intenso saqueo arqueológico desde mediados y hasta finales del siglo pasado por parte de pobladores y personas procedentes de Yucatán, aprovechando la falta de vigilancia institucional. Incluso, recordó que durante la construcción de la carretera federal se utilizaron piedras labradas con relieves como material de relleno.

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El excomisario instó al INAH a enviar especialistas para consolidar los vestigios existentes y explorar los cerros aledaños, donde se presume la existencia de más basamentos sepultados por la vegetación y amenazados por el avance de las tierras mecanizadas de cultivo.

JGH