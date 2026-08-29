Sin rastro del pistolero que atacó al comisario de Seybaplaya; permanece hospitalizado

Bajo vigilancia médica y ministerial permanece ingresado en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” el comisario de Seybaplaya, identificado como F.P.I., quien resultó lesionado por arma de fuego durante un atentado.

Noticia Destacada Comisario ejidal fue atacado con arma de fuego en la colonia Tizimín en Seybaplaya

El hecho, ocurrido en calles de la colonia Tizimín, se encuentra bajo investigación por los delitos de lesiones calificadas y daños, luego de que el comisario resultara herido en una mano y un pie, además de que un vehículo de transporte público que transitaba por la zona también presentara impactos de bala.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han dado con el paradero del agresor, por lo que continúan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad correspondiente.

Por su parte, el estado de salud del comisario se reporta estable y permanece bajo atención médica.