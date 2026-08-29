Fuerte choque entre motocicletas deja a un joven herido en la colonia Tecolutla, Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró en calles de la colonia Tecolutla, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, un joven lesionado y otra persona detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 37, en el cruce con la calle 38, donde se vieron involucradas una motocicleta Italika color azul (con placa de circulación 57GUL4 del estado de Campeche) y una motoneta color verde con negro (con matrícula 18GPM9 del mismo estado).

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven conductor de la Italika circulaba sobre la calle 37 en vía de preferencia y se dirigía hacia su domicilio tras realizar compras para festejar su cumpleaños. Sin embargo, al llegar a la intersección con la calle 38, fue impactado por el conductor de la motoneta, quien voló el alto e invadió el carril. Testigos señalaron que el presunto responsable avanzaba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Tras el choque, el cumplañero quedó tendido sobre la cinta asfáltica manifestando intenso dolor en una pierna y una herida sangrante en el antebrazo derecho.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención prehospitalaria correspondiente y determinaron que no era necesario el traslado a un nosocomio. Por su parte, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito aseguraron ambas unidades para enviarlas al corralón.

Al no llegar a un acuerdo económico en el sitio, el conductor de la motoneta fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.

JGH