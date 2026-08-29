Balacera cerca del Aeropuerto de Tijuana deja un muerto y un herido; activan operativo de seguridad

Una balacera registrada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con información de medios locales, las dos víctimas llegaron en una camioneta pickup gris hasta el estacionamiento número 4 de la terminal aérea. Los ocupantes habrían buscado ayuda después de ser atacados con armas de fuego minutos antes.

Un hombre murió tras el ataque

Elementos de la Policía Municipal acudieron al estacionamiento para resguardar el vehículo y establecer un perímetro de seguridad. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja revisaron a los dos hombres.

Uno de ellos, de aproximadamente entre 40 y 45 años, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente su identidad.

El segundo ocupante, de entre 30 y 35 años, fue encontrado con lesiones de consideración y trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica en estado crítico.

Noticia Destacada Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

Autoridades buscan identificar a los responsables

Tras el ataque, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal participaron en el despliegue de seguridad alrededor de las instalaciones aeroportuarias.

Personal de investigación y peritos acudieron posteriormente para procesar la camioneta y recopilar posibles evidencias relacionadas con la agresión. Entre los indicios localizados se encuentran casquillos percutidos y teléfonos celulares.

Las autoridades también contemplan el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en el estacionamiento del aeropuerto. Las imágenes podrían aportar información sobre la ruta seguida por los agresores y ayudar a establecer cómo ocurrió el ataque.

Atacan a balazos a un hombre y muere; detienen al presunto agresor. #Tijuanahttps://t.co/r3njATLcnu — HIPTEX (@HiptexNews) August 29, 2026

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni se ha establecido públicamente el móvil de la agresión.

La investigación continúa a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se espera que el análisis de los indicios y de los registros de videovigilancia permita avanzar en la identificación de los responsables.

IO