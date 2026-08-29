Dan de alta a los cinco menores intoxicados en Nilchí, Campeche; comieron toronjas con plaguicidas

Los cinco menores de edad de la comunidad de Nilchí que resultaron intoxicados el pasado jueves 27 de agosto ya fueron dados de alta, tras estabilizarse y permanecer bajo observación médica en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

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El incidente se derivó de una intoxicación alimentaria accidental por el consumo de fruta contaminada con plaguicidas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, un grupo de seis menores cortó y comió toronjas de un árbol ubicado en un solar.

Minutos después, cinco de ellos presentaron vómitos y diarrea, lo que motivó su traslado inicial al Centro de Salud del IMSS Bienestar y luego al Hospital General. El sexto menor permaneció en su domicilio sin presentar síntomas.

Ante la situación, la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, abrió una carpeta de investigación.

JGH