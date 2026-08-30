Apoyo de padres de familia a maestros en Hopelchén es fundamental para la enseñanza

El apoyo de los padres de familia a los maestros es fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje sobre todo en el nivel primaria, y cuando hay trabajo recíproco, los objetivos trazados al inicio de cada ciclo escolar, se logran, expresó el Profesor Jorge Gabriel Pech Tzec, director de la escuela primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino, de la ciudad de Hopelchén.



Al iniciar su tercer periodo al frente de esa escuela, el directivo aplaudió la corresponsabilidad de los padres de familia con los maestros, e indicó que, el valioso de los padres de familia, es muy importante en el trabajo colectivo y que al final de cada ciclo escolar se ven reflejados los resultados.

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Por otro lado, este lunes inicia el ciclo escolar 2026 - 2027 y de acuerdo a datos que se tienen, en el municipio de Hopelchén cerca de 14,100 alumnos y unos 840 maestros de educación básica, media superior y superior de unas 141 escuelas retornan a las aulas oficialmente en el municipio de Hopelchén.



Aunque no se sabe si habrá oficialmente inauguración del nuevo ciclo escolar, lo cierto es que cada escuela ya está lista para recibir a los niños y demás alumnos, los maestros ya se capacitaron, y las autoridades de salud ya realizaron tareas de fumigación en los planteles educativos de educación preescolar y primaria, para abatir plagas de mosquitos.



Así mismo, en algunas escuelas directivos, maestros y personal de apoyo realizaron labores de limpieza general y han dejado en ópticas condiciones los patios, los salones y otras áreas de las escuelas para darle la bienvenida a los alumnos, maestros y padres de familia, tal como sucedió en la primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino.



Aunque oficialmente hoy lunes inician las clases, en escuelas de nivel medio superior y superior desde hace tres semanas, los alumnos de nuevo ingreso ya se habían presentado a sus respectivas escuelas, pues primero tuvieron sus cursos de inducción, y en el caso del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop) las clases iniciaron el pasado lunes 24 de agosto.

De igual manera, algunas escuelas primarias desde hace tres semanas dieron a conocer a través de sus redes sociales, la lista de los útiles escolares para que los padres de familia los vayan adquiriendo poco a poco y no tengan complicaciones económicas en el inicio de clases y tengan un tiempecito para la compra o renovación de los útiles que quedaron del ciclo escolar.



Se sabe y como publicó oportunamente el Por Esto, los libros de texto gratuito ya están en cada escuela y se empezarán a entregar desde este mismo lunes.