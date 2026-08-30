Campeche creará comité para cumplir amparo de la SCJN sobre agroquímicos en Hopelchén

El Gobierno del Estado de Campeche prevé crear un comité técnico para vigilar el cumplimiento del amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Hopelchén, relacionado con la protección de las abejas y los apicultores ante el uso de agroquímicos.

Lo anterior fue informado por Víctor Sarmiento Maldonado, secretario de Gobierno, quien explicó que el Estado ya recibió la notificación de la resolución y debe acatar las disposiciones establecidas por la máxima autoridad judicial del país. Señaló que no se trata de un asunto sujeto a debate, por lo que las autoridades deben establecer las medidas necesarias para cumplir con el mandato.

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La resolución deriva del Amparo en Revisión 283/2025, mediante el cual la SCJN concedió protección a comunidades mayas de Hopelchén ante indicios sobre la presencia de plaguicidas en el agua de la región. El Pleno estableció que la incertidumbre científica no constituye una razón para retrasar medidas de protección ante posibles riesgos ambientales. Al respecto, Sarmiento Maldonado indicó que el comité debe tener un carácter técnico y contar con especialistas en temas ambientales, así como en el manejo de glifosato, herbicidas y otros productos químicos.

La intención es que las decisiones no queden en manos de políticos, sino de expertos que puedan determinar las acciones más adecuadas para proteger al medio ambiente. Indicó que uno de los principales puntos será analizar la suspensión del uso de agroquímicos y, al mismo tiempo, buscar alternativas que permitan a los productores continuar con sus actividades. Entre las opciones mencionó el uso de agentes naturales para el control de plagas, aunque aclaró que los especialistas deberán definir cuáles métodos son viables.

El secretario de Gobierno afirmó que la instalación del comité debe darse de manera inmediata, debido a la importancia del tema y a las implicaciones que tiene para la región de Hopelchén. Añadió que el objetivo será dar seguimiento a las disposiciones de la SCJN y establecer acciones que permitan reducir las afectaciones a las abejas y al entorno. También destacó que el bienestar de los apicultores debe formar parte de las medidas que se determinen, debido a que la actividad representa una fuente de sustento para numerosas familias de la zona