Gilda Cota Vera, medallista paralímpica yucateca, pausa competencias para recuperarse y alcanzar los nueve metros en lanzamiento de bala

La medallista paralímpica yucateca, Gilda Cota Vera, decidió parar de competir en este 2026 y así recuperarse de las lesiones con un solo objetivo: llegar a los nueve metros en el lanzamiento de bala.

Desde París 2024, la paratleta ha competido con un desgarro en su hombro derecho de lanzamiento. Con la tranquilidad de tener ya asegurados sus boletos al Mundial y a los Juegos Parapanamericanos del próximo año, ha decidido dedicar este segundo semestre a sanar. Es momento de descansar, reponer fuerzas para después tomar el vuelo.

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“A pesar de no estar al cien por ciento conseguí este año romper el récord mundial, con esta recuperación ya pensamos en lograr lanzar la bala a nueve metros, ese es nuestro objetivo, pero hay que ir poco a poco, primero recuperarse y luego subir metro a metro la distancia”, comentó Cota Vera al POR ESTO!

La primera parte del año fue espectacular para la yucateca, quien además de romper su propia marca mundial se colgó la medalla de oro en el Grand Prix de Tunez, así como en el Desert Challenge Games en Estados Unidos. “El objetivo sigue firme, llegar a Los Ángeles 2028, para ello el próximo año es fundamental, ya que habrá dos competencias de suma importancia como el mundial y los Parapanamericanos”.