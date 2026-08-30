Vecinos de San José denuncian postes deteriorados, apagones y calles llenas de baches

Entre postes que se caen a pedazos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y baches, vecinos de la colonia San José demandan atención a los servicios públicos. Habitantes comentan que han solicitado desde hace años a la paraestatal la sustitución de las estructuras antiguas que sostienen los cables de media y alta tensión en dicho sector, pero hasta la fecha no han sido atendidos. Tal es el caso del poste ubicado en la calle 22, entre 22 y Bravo, donde, ante el mal estado en que se encuentra, los vecinos reforzaron la base con cemento; esto no evita que continúe cayéndose a pedazos.

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“Todavía vinieron la semana pasada, pero solo a cambiar un cable que estaba en mal estado, cuando lo que deberían hacer es cambiarlo por uno nuevo, y no solo este, hay en toda la colonia postes antiguos que podrían caer en cualquier momento”, señaló Adán Muñoz, vecino del lugar. Según vecinos, además, se han incrementado los apagones en dicha colonia, debido a que hace falta la sustitución de transformadores, ya que en los hogares las familias consumen más energía que antes. “Hay mucho apagón en esta temporada de lluvias y tormentas, pero más bien es porque los transformadores que tenemos desde hace años están muy limitados.

Ahora en las casas tienen hasta aires acondicionados y computadoras, no como antes, cuando las personas solo tenían ventiladores, además del refrigerador, y por eso es que a cada rato vienen los de la CFE, por el incremento en las fallas”, comentó Karla Herrera ciudadana del sector. Aparte, los ciudadanos padecen el mal estado de las calles, a seis años de la falta de obras de repavimentación por parte del Ayuntamiento de Campeche. Ahora, incluso, se suscitan accidentes debido a las malas condiciones del pavimento.

“La semana pasada un automovilista chocó contra el portón por no querer pasar sobre el bache; dio el volantazo y se fue contra la casa, y todo porque las autoridades municipales no cumplen con su trabajo. Para eso nos cobran impuestos, piden y no vemos claro los ciudadanos”, comentó Claudio Sánchez, habitante del lugar. Debido a esto, varios ciudadanos han tapado los huecos con escombros; sin embargo, el material no dura, debido a que con el impacto de las lluvias termina siendo arrastrado hacia la avenida López Mateos. “El Gobierno del Estado es el que ha pavimentado calles principales, pero del Ayuntamiento para nada hemos visto que en otras colonias use material de mala calidad que no dura nada con las lluvias”, agregó Claudio Sánchez