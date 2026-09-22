Tormentas pegarán con fuerza a Campeche; alertan por inundaciones

Al continuar las altas temperaturas, se esperan durante este inicio de semana más tormentas eléctricas fuertes en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, debido a los efectos del monzón y una vaguada, por lo que autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos e inundaciones locales.

Actualmente, las autoridades se encuentran en vigilancia de la tormenta tropical “Fay”, ubicada sobre el Atlántico Subtropical, la cual comienza a debilitarse y se espera que se disipe gradualmente.

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Por ahora, las condiciones meteorológicas que se esperan estarán acompañadas de turbonadas y descargas eléctricas constantes, por lo que no se descartan severos encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en Campeche, Carmen, Champotón y Seybaplaya, donde el calor marcó los 36 grados en la máxima, con entre 22 y 25 en la mínima.

Seguido de los municipios Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché, Escárcega y Candelaria, donde la temperatura máxima alcanzó los 35 grados centígrados, con 23 en la mínima. Mientras que, en las cabeceras municipales de Hopelchén y Calakmul, el calor llegó a los 34 grados en la máxima, con 22 grados en la mínima.

Para los próximos días, se espera que Campeche se vea afectado por un canal de baja presión sobre el Golfo de México y la Onda Tropical 40, que se desplazará sobre el sureste del país.

Estos sistemas interactuarán con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de favorecer la afl uencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la Península de Yucatán. Se prevé cielo despejado a medio nublado, con aumento de nublados por la tarde, temperaturas calurosas y lluvias de moderadas a fuertes, con algunas puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento