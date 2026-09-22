Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia: así fue el romance que tuvieron hace 23 años

Una conversación entre los habitantes de La Casa de los Famosos México terminó destapando una historia sentimental que Mariana Ochoa había mantenido prácticamente en el pasado: el romance que tuvo con Ernesto Laguardia hace más de dos décadas.

La cantante recordó que ambos se conocieron durante una etapa en la que ella comenzaba a desarrollar nuevos proyectos y que entre ellos existió coqueteo y besos, aunque la relación nunca llegó a convertirse en un noviazgo formal.

¿Qué pasó entre Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia?

Durante la charla, Mariana Ochoa explicó que la relación con Ernesto Laguardia duró aproximadamente dos o tres meses. Según su relato, el actor solía acercarse a saludarla cuando ella acudía a Televisa y poco a poco surgió una relación.

La cantante fue cuestionada por sus compañeros sobre si el romance había llegado más lejos. Mariana respondió que solamente hubo besos y coqueteo, sin que existiera una relación íntima entre ambos.

También recordó que, cuando tuvo que marcharse para comenzar una telenovela, acudió a despedirse del actor al camerino del programa Hoy.

Mariana cuenta cómo Ernesto dejó de buscarla

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la forma en que Mariana Ochoa relató el final de aquella historia. La cantante señaló que, después de salir durante algunos meses, Ernesto Laguardia dejó de buscarla.

Mariana explicó que en aquel momento llegó a pensar que el actor había decidido alejarse al darse cuenta de que ella todavía vivía con sus padres. Sin embargo, aseguró que la situación tampoco representó un gran golpe emocional para ella.

La integrante de OV7 estaba comenzando un nuevo proyecto profesional, por lo que tampoco tuvo demasiado tiempo para darle continuidad a la relación.

Ernesto Laguardia confirma que sí salieron

Las declaraciones de Mariana Ochoa tuvieron respuesta por parte de Ernesto Laguardia, quien reconoció que ambos tuvieron varias citas durante aquella época.

El actor aclaró que en ese entonces era soltero, todavía no conocía a quien posteriormente se convertiría en su esposa Patty y que sí esperaba que la relación con Mariana pudiera avanzar.

Además, Laguardia puntualizó que, contrario a lo que recordó Mariana, no se trató de una sola salida, sino de varias ocasiones en las que estuvieron juntos.

Mariana guarda cariño por Ernesto

A pesar de que nunca retomaron el contacto, Mariana Ochoa aseguró que Ernesto Laguardia conserva un lugar especial en sus recuerdos.

La cantante afirmó que durante aproximadamente 20 años no volvió a tener noticias del actor. También explicó que después de aquella etapa ambos comenzaron nuevos proyectos y que la relación simplemente terminó por diluirse.

Mariana recalcó que en ese momento estaba soltera y que tampoco comenzó otra relación, principalmente porque su carrera ocupaba gran parte de su tiempo.

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre su esposa?

La conversación también llevó a los habitantes de La Casa de los Famosos México a preguntarle a Ernesto qué podría pensar su esposa al escuchar nuevamente aquellas declaraciones.

El actor respondió que no había motivo para generar preocupación y recordó que aquella historia ocurrió hace más de 20 años, cuando ambos atravesaban una etapa completamente diferente de sus vidas.

Laguardia señaló que posteriormente conoció a su esposa y se enamoró profundamente de ella. Por ello, pidió que el recuerdo de su romance con Mariana se entendiera como parte de una época pasada, sin relacionarlo con su matrimonio actual.

La revelación permitió que ambos hablaran públicamente de una historia que había quedado en el pasado y que ahora volvió a llamar la atención de los seguidores del reality.