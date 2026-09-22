Vecinos de la Supermanzana 91 de Cancún, retuvieron a sujeto señalado por intento de robo

Alrededor de la 1:00 de la madrugada de este martes, la tranquilidad de los habitantes de la supermanzana 91 se vio interrumpida luego de que vecinos de la zona lograron retener a un sujeto, señalado de manera preliminar por su presunta participación en un intento de robo.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la calle 28 con 33, donde, de acuerdo con los primeros reportes, habitantes de este sector se percataron de la presencia de un hombre que presuntamente habría intentado cometer un robo en la zona, además se indicó que el individuo portaba un arma punzocortante.

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Ante el temor de que pudiera utilizarla para intimidar o agredir a alguna persona, los habitantes decidieron intervenir y lograron mantenerlo retenido en el lugar mientras solicitaban la presencia de las autoridades. Los vecinos permanecieron atentos para evitar que el señalado pudiera escapar o que se registrara algún incidente mayor.

Tras el reporte, elementos policiacos se trasladaron hasta el punto para tomar conocimiento de lo ocurrido y asumir el control de la situación. Una vez que los agentes arribaron, procedieron a asegurar al hombre y realizar las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

El señalado fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, donde sería sometido a una certificación médica como parte del procedimiento previo a su puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Posteriormente, el hombre sería presentado ante el Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica e iniciar las investigaciones correspondientes para establecer si existen elementos que permitan acreditar su probable participación en el intento de robo señalado por los vecinos.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el supuesto robo, como el lugar específico donde habría ocurrido, si alguna persona fue despojada de sus pertenencias o si se logró recuperar algún objeto relacionado con el hecho.

Será la autoridad ministerial la que determine, con base en las investigaciones y los elementos que sean integrados a la carpeta correspondiente, si el detenido enfrentará cargos por algún delito. Mientras tanto, se analiza si cuenta con antecedentes por otros robos en este sector de Cancún.