Segundo Informe de Ana Patricia Peralta reporta 995.9 mdp en obra pública; ciudadanos cuestionan la desigual distribución de recursos

El Segundo Informe de Gobierno de Ana Patricia Peralta de la Peña reportó una inversión de 995.9 millones de pesos en obra pública durante el último año, mientras habitantes señalan problemas de inseguridad, transporte, bacheo, servicios públicos y mantenimiento urbano que persisten en distintas zonas de la ciudad.

La administración municipal también destacó el crecimiento del presupuesto, que pasó de 7 mil 636 millones de pesos aprobados para el 2025 a 8 mil 253 millones para el 2026, un incremento de 617 millones, equivalente a 8.1 por ciento. Sin embargo, en el sondeo realizado por POR ESTO!, ciudadanos cuestionaron la ejecución de las obras, las condiciones de las calles y la atención que reciben las colonias.

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La percepción de inseguridad es uno de los principales reclamos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 70.1% de los habitantes de Cancún se sienten inseguros.

Yareli Solís, trabajadora de la industria turística, señaló que la situación afecta especialmente a las mujeres. “Salgo de mi trabajo tarde y me da temor al momento de los traslados, por lo que debo tomar precauciones y avisar en tiempo real a mi familia mi punto de ubicación”, dijo.

El informe municipal destaca las acciones realizadas en materia de seguridad, mientras que las cifras de atención de emergencias muestran la demanda que concentra Cancún. El 51% del total estatal de llamadas se registró en esta ciudad, con 893 mil 804 reportes. De ellos, 319 mil 578 fueron considerados reales, 516 mil 642 improcedentes y 57 mil 584 correspondieron a solicitudes de información.

De los 299 mil 816 auxilios despachados, 210 mil 677 fueron clasificados como verdaderos y 91 mil 120 como falsos. La mayor cantidad correspondió a auxilios policiales, con 168 mil 169.

En el ámbito estatal, el Gobierno federal reportó una reducción de 60 por ciento en los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo periodo de 2025. En Cancún, sin embargo, la percepción de inseguridad continúa entre las principales preocupaciones expresadas por los habitantes consultados.

De enero a julio de 2026, Quintana Roo acumuló 34 mil 440 carpetas de investigación, 7.32 por ciento más que las 32 mil 91 registradas durante el mismo periodo de 2025. Los delitos contra el patrimonio sumaron 14 mil 63 investigaciones.

Quejosos criticaron que se priorice la atención en el polígono sur / POR ESTO!

Obra pública

Entre los resultados reportados por el Ayuntamiento se encuentra la inversión de 995.9 millones de pesos en obra pública durante el segundo año de administración. Los recursos se destinaron a distintos trabajos de infraestructura, vialidades, movilidad, electrificación y obras relacionadas con seguridad.

Los dos primeros paquetes del Programa de Inversión Anual alcanzaron 748 millones de pesos y posteriormente el Ayuntamiento informó de una inversión cercana a los mil millones durante el año.

Mientras la administración reporta estos recursos, los ciudadanos consultados cuestionaron la planeación de las obras y sus efectos en la circulación. Leonardo Téllez señaló que hace falta coordinación entre las autoridades para informar con anticipación dónde comenzarán los trabajos y cuáles serán las alternativas para los automovilistas.

Zonas con hoyancos que causan encharcamientos con las lluvias son una constante. / POR ESTO!

Téllez afirmó: “No es posible que en una ciudad tan pequeña en comparación con otras urbes, no haya coordinación entre las autoridades para que puedan avisar con tiempo dónde se van a iniciar obras viales, por ejemplo, y que informen de opciones de circulación”.

También consideró que Cancún es una ciudad joven con problemas de una urbe vieja.

Los avances reportados por el propio Ayuntamiento muestran que algunas de las principales obras de movilidad permanecen en proceso. La avenida 135 registraba 44 por ciento de avance, mientras que la avenida Nazaret llevaba 47 por ciento. Las dos intervenciones comprenden aproximadamente 14 kilómetros lineales, equivalentes a unos 30 kilómetros al considerar ambos sentidos. El cruce de Huayacán, 135 y Colegios también forma parte de los puntos que han requerido intervenciones. En septiembre de 2025, el avance de la obra era de 27 %..

En septiembre de este año comenzó “Cancún Fluye”, estrategia para analizar y sincronizar 178 semáforos distribuidos en seis zonas de la ciudad. El programa inició con 43 dispositivos en el Centro.

Los entrevistados señalaron que los trabajos viales generan congestionamientos y reclamaron mayor información para conocer con anticipación las zonas intervenidas y las alternativas de circulación

Residentes dijeron tener miedo de ser víctima de algún ilícito a cualquier hora del día. / POR ESTO!





Ordenamiento

Ernesto Zepeda, Josué Peña y José Sánchez coincidieron en que existen diferencias en la atención de servicios y obras entre las distintas zonas de Cancún.

Señalaron que en el polígono sur se registra un crecimiento vertiginoso y hay obras por diferentes puntos, mientras que en el norte de la ciudad, particularmente en colonias populares, las carencias son mayores.

Ciudadanos relacionaron el crecimiento urbano con problemas de agua potable, servicios públicos, movilidad e inseguridad.

La administración municipal, por su parte, reporta obras e inversiones en distintos sectores de la ciudad, mientras que los habitantes consultados señalaron que los trabajos y servicios no tienen el mismo alcance en todas las zonas.

Ciudadanos han bloqueado calles como forma de protesta ante la carencia de servicios como electricidad y el vital líquido / POR ESTO!

Problemas

En materia de residuos, el Ayuntamiento reportó que hasta julio las Unidades Verdes habían atendido 765 basureros clandestinos. También informó de 207 personas detenidas, 45 vehículos remitidos y 755 actas circunstanciales.

El mantenimiento de las calles es otro de los puntos señalados por los ciudadanos. Estela Beltrán y Antonio Ortiz mencionaron problemas de bacheo y señalaron que en algunas vialidades los hoyos se multiplican.

Ambos también indicaron que en algunas colonias la seguridad “brilla por su ausencia”.

Los señalamientos se suman a las opiniones de otros habitantes entrevistados, quienes mencionaron deficiencias en servicios públicos y mantenimiento de sus zonas.

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Movilidad

El transporte público aparece también entre los pendientes señalados por los habitantes.

En abril de 2026, el Cabildo aprobó que el municipio asumiera atribuciones en la materia a través del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo con mejores rutas, unidades y horarios.

La comunicación oficial describió la problemática como una situación que durante años fue olvidada. Estela Beltrán y Antonio Ortiz describieron como inhumano el traslado durante las horas pico, debido a la cantidad de usuarios que deben viajar al mismo tiempo, y señalaron que las unidades circulan saturadas, con pasajeros “como sardinas”.

El transporte se suma a los problemas de movilidad mencionados por los habitantes, quienes cuestionaron las condiciones de las vialidades y la planeación de las obras.

Pobladores resaltaron la proliferación de proyectos viales sin terminar / POR ESTO!

Infraestructura incluyente

Las condiciones de las rampas para personas con discapacidad también fueron señaladas durante el sondeo. Los entrevistados indicaron que algunas presentan superficies lisas que, cuando llueve, pueden provocar que las personas se resbalen. Señalaron que existen rampas con una inclinación pronunciada.

Los señalamientos corresponden a zonas de uso cotidiano y forman parte de las condiciones de infraestructura urbana que los habitantes consideran necesarias para facilitar los desplazamientos.

El presupuesto municipal pasó de 7 mil 636 millones de pesos aprobados para el 2025 a 8 mil 253 millones para el 2026, mientras la inversión reportada en obra pública durante el segundo año de administración alcanzó 995.9 millones de pesos. Sobre el terreno, los ciudadanos consultados señalaron que los resultados de esos recursos todavía son desiguales entre las distintas zonas de Cancún.