25 frentes fríos llegarían a Campeche en la temporada 2026-2027: Enero y febrero traerán la mayor “heladez"

La temporada de frentes fríos 2026-2027 podría traer hasta 25 sistemas a la península de Yucatán, una cifra superior al promedio regional de alrededor de 22. Según la proyección meteorológica preliminar, el primero llegaría a la región a finales de octubre, aunque todavía no existe una fecha precisa para su ingreso o sus efectos en Campeche.

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La previsión contempla tres frentes fríos en noviembre, cuatro en diciembre, seis en enero y seis en febrero, tres en marzo y dos en abril. Enero y febrero serían los meses de mayor actividad, mientras que la temporada se extendería hasta mediados de abril.

¿Cómo afectarían los frentes fríos a Campeche?

En Campeche, los sistemas podrían provocar lluvias, eventos de norte en la costa y descensos de temperatura. Sus efectos variarían según la trayectoria de cada frente y la intensidad de la masa de aire que lo acompañe. Algunos podrían llegar debilitados y dejar principalmente viento o lluvia, sin ocasionar una baja marcada del termómetro.

La proyección también considera episodios de frío con temperaturas cercanas a 5 °C en algunas zonas de la península. Esa cifra no corresponde a un pronóstico para todo Campeche ni permite afirmar que la capital o un municipio determinado alcanzará esa temperatura.

¿Qué relación tiene El Niño con esta temporada?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de El Niño y prevé que se fortalezca hacia el invierno 2026-2027. De acuerdo con el organismo, este fenómeno históricamente ha favorecido inviernos más lluviosos en la península de Yucatán y una mayor frecuencia de frentes fríos.

JGH