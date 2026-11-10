Ignoradas por las autoridades; Madres Buscadoras piden empatía para las víctimas y continúan bloqueo en Cancún

Las autoridades de justicia han ignorado por cuatro días consecutivos los llamados de ayuda de las integrantes del colectivo de Madres Buscadoras para atender a las víctimas de los diferentes casos y por este motivo, consideraron como indefinido el bloqueo que mantienen en el kilómetro 0 de la zona hotelera.

Por este motivo, la presidenta de esta agrupación, María Dolores Patrón Pat pidió la empatía de las autoridades y la comprensión de la ciudadanía, por los retrasos y molestias que han tenido para desplazarse a sus centros de trabajo.

“No hemos tenido ningún acercamiento de ninguna autoridad, continuamos en espera de que puedan llegar a este lugar, donde se encuentran las víctimas esperando que alguna autoridad, para que puedan ser atendidas”, expresó.

Como la principal exigencia para levantar el plantón, las madres buscadoras piden la instalación de una mesa de trabajo, la cual esté integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y autoridades de la Fiscalía General del Estado, para revisar los temas de las víctimas.

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Entrevistada en el campamento que instalaron en los carriles de subida del bulevar Kukulcán, Patrón Pat indicó que van a mantener la manifestación durante más tiempo, sin tener un plazo definido, debido a que no han recibido respuesta a sus peticiones de justicia.

“Lamentamos mucho esta situación, pero si le pedimos a la ciudadanía que puedan entender un poquito del por qué estamos aquí, que no se nos perdió una bicicleta, no se nos perdió un carro, hablamos de cosas de más importancia”, explicó.

La presidenta de las Madres Buscadoras señaló que saben que la ciudadanía no es la culpable de lo que les pasa, ni tampoco son jueces para resolver lo que les sucede, pero consideró que si pueden presionar a las autoridades para que proporcionen la atención que requieren.

Patrón Pat señaló que, en cada uno de los expedientes, los familiares de las víctimas de desaparición, homicidios y feminicidios han aportado legalmente todo lo que les corresponde, pero debido a que las autoridades no realizan su trabajo, se ven en la necesidad de mantenerse en la calle exigiendo justicia.

Consideró que la lucha que han emprendido abre el camino para que la ciudadanía que tenga alguna necesidad de justicia pueda reclamar también atención, a través de manifestaciones.

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“Porque no es nada fácil, pero es necesario, y como víctima, si uno lucha sola, es más complicado y más difícil, pero si hay un camino ya abierto, ya las autoridades, el sistema ya conocen como la ciudadanía va a responder, es más rápida la atención para ellos”, agregó.

Explicó que es doloroso y nada sencillo para las víctimas tener que exponerse en las calles, dejando sus actividades y sus hogares, para pasar días bajo el sol y noches a la intemperie.

Patrón Pat reconoció que hay insensibilidad y apatía de las autoridades, porque si tuvieran un poco de empatía, ya se hubieran acercado para atender sus necesidades.

“Que se pongan las pilas, que traten de ser empáticos con las víctimas, porque no necesitamos hacer esto, esas autoridades saben, tienen la información de lo que necesita cada víctima en su caso, conocen las carpetas, conocen las necesidades, también conocen las negligencias y las omisiones que se están cometiendo en cada carpeta”, expuso Patrón Pat al hacer un llamado de atención a las autoridades.

En la manifestación y bloqueo que inició la noche del viernes pasado participan aproximadamente 18 personas, pero se espera que en las próximas horas se integran otras 15 víctimas que arribarán de Chetumal.