Clima en Campeche este fin de semana: ¡Tome precauciones! Lluvias y calor no darán tregua

Las lluvias continuarán en Campeche durante el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el sábado se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el suroeste del estado, mientras que el domingo la intensidad disminuiría a intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

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¿Lloverá en Campeche el sábado 26 de septiembre?

Para el sábado, el SMN ubica el mayor potencial de lluvia en el suroeste de Campeche. El organismo señala que una vaguada en altura al noreste de la península de Yucatán, junto con otros sistemas atmosféricos, favorecerá las precipitaciones en la región.

Las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento, así como provocar encharcamientos en zonas bajas. El pronóstico no precisa a qué hora lloverá ni señala a todos los municipios del estado con la misma intensidad.

¿Cómo estará el tiempo el domingo 27?

El domingo, el pronóstico para Campeche baja a intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. También se estiman vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el estado.

Pese a las lluvias, el calor seguirá presente: el SMN prevé temperaturas máximas de 35 a 40 °C tanto el sábado como el domingo. Quienes tengan actividades al aire libre deberán considerar la posibilidad de lluvia y el ambiente caluroso durante ambos días.

JGH