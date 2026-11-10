Cae presunta célula criminal en Playa del Carmen: nueve detenidos con drogas en dos operativos

Nueve presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia fueron detenidos en las colonias Ejido y Villas del Sol, tras operativos donde les aseguraron diversas dosis de marihuana, la droga sintética conocida como cristal y telefonía celular.

El primer hecho ocurrió sobre la 120 Avenida Norte, en la colonia Ejido, luego de que un transeúnte solicitara auxilio a las autoridades. La víctima relató que varios sujetos lo interceptaron para intentar venderle enervantes y amenazarlo, logrando escapar para pedir ayuda.

Tras el reporte, las autoridades se desplegaron en el sitio y detuvieron a seis hombres identificados como Robert Adalberto “N”, Julio “N”, Gerardo “N”, Edgar Daniel “N”, Antonio “N” y Nicanor “N”. Al realizarles una revisión de rutina, les hallaron envoltorios con vegetal verde similar a la marihuana, fragmentos sólidos con características de la droga cristal y teléfonos móviles.

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En una segunda intervención sobre la avenida Sur, en el fraccionamiento Villas del Sol, se concretó el arresto de otros tres individuos: Jonathan de Jesús “N”, Eriberto “N” y Antonio “N”. Los agentes los sorprendieron en flagrancia mientras uno de ellos distribuía dosis de droga desde una cangurera hacia los otros dos implicados. En el lugar también se aseguraron estupefacientes y equipos telefónicos.

Las investigaciones preliminares señalan que los arrestados pertenecen a un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y ligado a recientes actos violentos en este municipio.

Los nueve detenidos quedaron a disposición de un Juez de Control, quien fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso legal para determinar su situación médica y jurídica. El arresto fue ejecutado mediante una labor conjunta entre la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado.