Buen Fin 2026 en Yucatán: licencias de conducir tendrán 50% de descuento en noviembre

Si se necesita tramitar, renovar o reponer la licencia de conducir en Yucatán, noviembre será una oportunidad para ahorrar, pues como parte del Buen Fin 2026, el Gobierno estatal ofrecerá 50% de descuento en licencias de conducir del 6 al 30 de noviembre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la promoción.

El descuento estará disponible para las licencias de automovilistas, choferes, vehículos menores motorizados y personas con discapacidad.

Sin embargo, el beneficio aplica únicamente para documentos con vigencia de dos años, de acuerdo con las restricciones establecidas en el Decreto 252/2026.

Noticia Destacada Yucatán entrega 158 unidades de salud al IMSS-Bienestar; hospitales de Tizimín, Valladolid y Ticul entre ellos

¿Dónde pagar la licencia de conducir con descuento en Yucatán?

El pago podrá realizarse en cualquiera de los 28 Módulos Renacimiento, distribuidos en el estado. De estos, 16 se encuentran en Mérida y otros 12 operan en municipios del interior de Yucatán.

La promoción contempla la expedición, renovación y reposición de licencias, por lo que quienes necesiten actualizar sus documentos podrán aprovechar el descuento durante el periodo establecido.

Otros descuentos del Buen Fin 2026 en Yucatán

Además de las licencias de conducir, el Gobierno de Yucatán anunció otros beneficios para quienes quieran regularizar pagos o realizar trámites durante noviembre.

Entre ellos destaca el 50% de descuento en multas de tránsito y vialidad de la SSP, así como en actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

También se ofrecerán descuentos de hasta 100% en multas y recargos de impuestos estatales, dependiendo de la situación de cada contribuyente.

Noticia Destacada Feria Yucatán Xmatkuil 2026: cartelera de conciertos y actividades del 9 al 15 de noviembre

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) también aplicará 100% de descuento en multas y recargos del 13 al 30 de noviembre, mientras que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) ofrecerá 50% de descuento en intereses moratorios de determinados créditos de vivienda.

Por su parte, las multas administrativas estatales tendrán 80% de descuento, en sanciones correspondientes a dependencias como la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), la SSP y Procivy.

De esta manera, el Buen Fin 2026 también permitirá a los yucatecos aprovechar noviembre para realizar trámites, renovar documentos y ponerse al corriente en distintos pagos gubernamentales con descuentos.