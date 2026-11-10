Aparatoso choque entre camionetas deja un conductor hospitalizado en Escárcega 

Un aparatoso accidente vial se registró sobre la avenida Solidaridad, en el municipio de Escárcega, donde una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue impactada de lleno por otro vehículo que circulaba a alta velocidad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un conductor hospitalizado.

Noticia Destacada ¡Trágico hallazgo! Va a buscar a su padre a la parcela y lo encuentra sin vida en Tenabo

Los hechos ocurrieron cuando la unidad oficial de la paraestatal se encontraba detenida sobre la vialidad, realizando maniobras para incorporarse hacia el área del Hospital IMSS-Bienestar. En ese momento, un automóvil particular que transitaba en dirección de Champotón hacia Escárcega se proyectó contra la camioneta tras dejar una prolongada marca de frenado de casi cien metros sobre el pavimento.

Debido al fuerte impacto, el vehículo responsable avanzó varios metros fuera de control hasta subirse a la banqueta y terminar montado sobre la zona de jardinería de la misma avenida. Por su parte, la unidad de la CFE con placas de Campeche SM-01-136-B sufrió severas afectaciones en su carrocería.

Tras el reporte del percance, elementos de seguridad pública, protección ciudadana y peritos viales acudieron al sitio para abanderar la zona, realizar las mediciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Asimismo, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) se presentaron para valorar a los involucrados, confirmando el traslado hospitalario del conductor de la camioneta oficial, quien resultó con los mayores golpes al recibir el impacto directo.

JGH