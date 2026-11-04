Caen dos sujetos en Cancún por intentar reclamar en paquetería  82 kilos de marihuana

Dos hombres identificados como Víctor “N” y Héctor “N” fueron vinculados a proceso por un Juez de Control, luego de ser detenidos en posesión de más de 82 kilogramos de marihuana que presuntamente acababan de recoger en una empresa de paquetería de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Oaxantun, en la Supermanzana 35, donde los implicados acudieron por un paquete que despertó sospechas entre los agentes policiales. Tras inspeccionar el envío, las autoridades aseguraron 82 kilos, 573 gramos y 6 miligramos del enervante.

Después de su arresto, ambos individuos y la sustancia decomisada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.

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La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Quintana Roo, presentó ante el juzgador los datos de prueba que permitieron formular la imputación por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de transporte.

Luego de analizar los elementos presentados, el juez determinó vincularlos a proceso, imponerles prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Conforme al debido proceso, ambos imputados se presumen inocentes hasta que se emita una sentencia definitiva en su contra.