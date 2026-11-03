Autobús de personal del hotel Hilton Tulum fue impactado por auto y volcó con decenas de empleados a bordo

Trabajadores hoteleros se libran de la muerte, tras volcarse el autobús en la que viajaban tras ser embestido por un vehículo compacto en el que presuntamente iban a bordo personas bajos los influjos del alcohol. En la unidad de transporte viajaban por lo menos 21 trabajadores del hotel Hilton Tulum.

Los hechos se registraron en el kilómetro 138+800 de la carretera federal 307, Reforma Agraria Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto-Tulum, al ser reportado un aparatoso accidente se activaron las unidades de emergencia que acudieron al lugar de los hechos.

Los primeros en responder al llamado de auxilio y hacer acto de presencia fueron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Felipe Carrillo Puerto.

Llegaron al sitio elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes apoyaron en la vialidad para evitar otro percance debido al gran número de personas que se encontraban en el lugar. También acudieron a brindar las primeras atenciones paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia.

En la zona del accidente se encontraban elementos de la Guardia Nacional división caminos, quienes se hicieron cargo de los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades.

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Uno de los vehículos involucrados, en el que presuntamente los ocupantes se encontraban en visible estado de ebriedad, es un Malibú color gris, que circulaba de sur a norte y que al parecer invadió el carril contrario y se impactó con el autobús de transporte de personal.

Según se pudo indagar el autobús es del hotel Hilton Tulum, que ya estaba a punto de llegar a la ciudad, cuando fue embestido y terminó volcado fuera de la carretera sobre su costado izquierdo. Como pudieron los trabajadores salieron de la unidad para ponerse a salvo.

El cinturón de seguridad les salvó la vida

Varios de los trabajadores coincidieron en que el accidente no fue trágico, y solamente resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo debido a que es obligatorio colocarse el cinturón de seguridad en el autobús de personal y en esta ocasión al momento de volcarse la unidad las personas que iban a bordo no terminaron aplastados por el vehículo.