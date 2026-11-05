Joven embarazada de gemelos perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco en Playa del Carmen

Una mujer de 28 años, identificada como Ana, perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco fulminante cuando se encontraba embarazada de gemelos, en la colonia Aviación de Playa del Carmen, Quintana Roo. La joven se desplomó en plena vía pública, ante la mirada de sus tres hijos pequeños.

De acuerdo con los reportes difundidos, la complicación de salud ocurrió de manera repentina, mientras su esposo se encontraba trabajando.

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Testigos que presenciaron los hechos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, la mujer ya no contaba con signos vitales. También se reportó el fallecimiento de los dos bebés que esperaba.

Ana era originaria de Ocosingo, Chiapas, por lo que sus familiares buscan apoyo para trasladar su cuerpo hasta su lugar de origen y darle sepultura, debido a que no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos.

La muerte de la joven madre dejó a sus tres hijos pequeños sin su compañía, mientras sus familiares enfrentan las dificultades para llevarla de regreso a su tierra natal.