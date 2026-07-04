Rumbo a 2027: Alma Sánchez Rivero entre los nombres clave para el municipio de Carmen

De cara a la reestructuración política en el Estado, la doctora Alma Sánchez Rivero figura entre los nombres rumbo al proceso político de 2027 en el municipio de Carmen, donde buscaría ser la posible representante del proyecto de la Cuarta Transformación, ello con una trayectoria profesional y académica que la respalda.

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Sánchez Rivero cuenta con experiencia como científica, investigadora, docente universitaria, escritora y periodista; además, ha participado en actividades de carácter social y comunitario, así como en proyectos orientados al desarrollo de diversos sectores de la población.

Entre las actividades que forman parte de su trayectoria destaca el trabajo realizado en comunidades mayas y su participación en espacios de comunicación mediante el programa de radio y televisión "La Verdad Sea Dicha". También ha tomado parte en recorridos comunitarios y acciones vinculadas con iniciativas de transformación social.

Dentro de su experiencia profesional se encuentra su participación en el diseño y consolidación del programa de pensión para personas adultas mayores, política pública que forma parte de los programas sociales implementados a nivel nacional.

Su perfil combina formación científica con experiencia en investigación y docencia; en distintos espacios ha promovido temas relacionados con la educación, el desarrollo social, la ciencia, la innovación y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Otros proyectos que respaldan su labor se encuentran el impulso a la educación pública, gratuita y laica, así como la promoción de la igualdad de género, la protección de la niñez y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

La investigadora también ha señalado la importancia de fortalecer la investigación científica y la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En ese contexto, ha hecho referencia al papel que desempeñan las mujeres en cargos de responsabilidad dentro del ámbito público.

A unos meses del inicio del proceso electoral de 2027, el nombre de Alma Sánchez Rivero permanece entre las figuras que diversos grupos políticos mencionan como posible aspirante para encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en el municipio de Carmen.

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JGH