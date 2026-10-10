Diputado José María Chacón busca liderar a Morena en Felipe Carrillo Puerto rumbo a 2027

El diputado local José María “Chema” Chacón Chablé formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sumándose a los perfiles políticos que buscan participar en la organización territorial del partido rumbo al proceso electoral de 2027. Su inscripción se realizó durante el periodo establecido en la convocatoria nacional, abierto del 8 al 18 de octubre.

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Chacón Chablé recordó su trayectoria dentro de Morena y su participación como primer presidente del partido en Felipe Carrillo Puerto, una etapa que, según expresó al anunciar su registro, estuvo marcada por el trabajo de organización y acercamiento con la población. El legislador manifestó su intención de continuar las actividades políticas que inició en el municipio, particularmente entre las comunidades de la Zona Maya, donde ha desarrollado parte de su trayectoria partidista.

¿Quién es José María Chacón Chablé, aspirante de Morena en Felipe Carrillo Puerto?

Actualmente, Chacón Chablé es diputado de Morena en la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, donde representa al Distrito 13, correspondiente a territorio de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Preside la Comisión de Bienestar Humano y Poblacional y anteriormente formó parte de la XVII Legislatura, en la que encabezó la Comisión de Movilidad. En las elecciones de 2024 participó como candidato a diputado local por la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, por lo que su inscripción al proceso municipal representa una nueva etapa de participación interna mientras mantiene sus responsabilidades legislativas.

Crece la competencia por la coordinación municipal de Morena rumbo a 2027

El registro del diputado se suma a los anunciados por Juan Carlos Arana Buenfil, Cristina González Castro, María Juliana May Esquivel, Petronilo Ucán Chí y Víctor Manuel del Ángel Ventura, entre otros aspirantes en Felipe Carrillo Puerto. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de octubre, por lo que podrían incorporarse más participantes antes del cierre. Posteriormente, Morena deberá revisar las solicitudes conforme a sus procedimientos internos. La inscripción de Chacón Chablé no significa que haya sido designado coordinador municipal ni que tenga asegurada una candidatura a la presidencia municipal en las elecciones de 2027.