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Ángel Antonio Olivares se suma a los aspirantes de Morena en Seybaplaya rumbo a 2027

Ángel Antonio Olivares se registró para buscar la coordinación municipal de Morena en Seybaplaya rumbo a 2027. Es el segundo aspirante reportado y la convocatoria cierra el 18 de octubre.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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Ángel Antonio Olivares formaliza registro en Morena para la Coordinación Municipal de Seybaplaya
Ángel Antonio Olivares formaliza registro en Morena para la Coordinación Municipal de Seybaplaya / Especial

El profesor Ángel Antonio Olivares formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación de Morena en Seybaplaya, de cara al proceso político de 2027. De acuerdo con información difundida por Seyba Informativo, se trata del segundo aspirante registrado en este proceso interno del partido en el municipio.

Luis Antonio Franco Burgos formalizó su registro en el proceso interno de Morena en el municipio de Seybaplaya.

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Luis Antonio Franco Burgos se registra en Morena para la Coordinación Municipal en Seybaplaya

A través de un mensaje, Olivares agradeció el respaldo de las personas que lo acompañaron durante su registro, entre ellas jóvenes, adultos mayores, deportistas, profesionistas, campesinos, productores de caña de azúcar y pescadores. También hizo referencia a las comunidades de Haltunchén, Villamadero, Xkeulil y Seybaplaya, cuyos habitantes, señaló, forman parte del proyecto que busca impulsar.

“Este proyecto les pertenece a todos los que amamos esta tierra y por ello la queremos ver prosperar”, expresó el profesor, quien manifestó que su participación representa el comienzo de una nueva etapa. Asimismo, hizo un llamado a mantener la unidad entre los habitantes del municipio, bajo los lemas “Amor por Seybaplaya”, “Seybaplaya unido” y “Juntos por Seybaplaya”.

El registro de Olivares ocurre en el marco de la convocatoria de Morena para las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación, cuyo periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre de 2026. Este procedimiento forma parte de la organización interna del partido rumbo a 2027, por lo que el registro como aspirante no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura a un cargo de elección popular.

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