Alma Sánchez visita sede de Morena y llama a fortalecer trabajo territorial en Carmen

Con la convicción de que la transformación se construye desde el territorio y con el corazón, la doctora Alma Delia Sánchez Rivero visitó las instalaciones del Comité Directivo Municipal de Morena en Carmen, donde fue recibida por el presidente del partido, Abelardo Jiménez Córdova, en la sede ubicada en la calle 78 entre Piraña y Camarón de la colonia Justo Sierra. Dicho encuentro no fue una reunión formal más, sino que se trató de un reencuentro de causas, memorias y un profundo amor por el pueblo carmelita.

El ingeniero Abelardo Jiménez, reconocido por su liderazgo de territorio, cercano y de congruencia, dio una cálida bienvenida a la doctora Alma Sánchez, reafi rmando que el Comité es y seguirá siendo la casa de todas y todos. “Este es un partido de puertas abiertas y al servicio del pueblo”, declaró el líder municipal, cuyo trabajo ha sido clave para mantener viva la llama de la esperanza en la Isla.

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Durante la charla, ambos referentes de la izquierda recordaron sus andares desde hace décadas. Jiménez Córdova rememoró sus inicios en la militancia hace alrededor de 40 años, siempre al servicio, en los recorridos casa por casa y conociendo las necesidades de la gente desde el territorio.

Por su parte, la doctora Alma Sánchez compartió sus primeros pasos caminando junto a Andrés Manuel López Obrador, su participación en el MNE, su labor con las juventudes en la educación, y el trabajo territorial en diferentes proyectos en la Península de Yucatán llevando bienestar casa por casa a adultos mayores y comunidades mayas de la Entidad.

Hoy, esa experiencia y ese caminar histórico se unen en un solo frente para consolidar la Cuarta Transformación en Carmen.

La doctora Alma agradeció el recibimiento y el liderazgo del ingeniero, destacando que el futuro de la Isla se escribe con la fuerza de su gente: “Es un honor coincidir con un hombre de lucha y de territorio como el Ing. Abelardo. Hoy más que nunca, estamos listos para seguir caminando las calles, para escuchar y trabajar con el corazón, porque estamos convencidos de que, con unidad y esperanza, ¡el pueblo de Carmen camina con Alma!”, expresó