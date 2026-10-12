Victoria Argelia Ojeda Martínez se apunta para encabezar la coordinación de Morena en Palizada

Victoria Argelia Ojeda Martínez anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Palizada, como parte del proceso interno del partido rumbo a 2027. La interesada dio a conocer su participación mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que expresó su intención de contribuir al desarrollo del municipio.

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En su pronunciamiento, Ojeda Martínez agradeció la apertura de la convocatoria de Morena, al considerar que permite la participación de ciudadanos interesados en impulsar proyectos para sus comunidades. Asimismo, señaló que Palizada necesita un trabajo incluyente y cercano a la población, basado en escuchar las necesidades de las familias y construir propuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

La aspirante afirmó conocer las necesidades de los habitantes del municipio y destacó la importancia del diálogo, la unidad y la construcción de acuerdos. También agradeció las muestras de respaldo recibidas a través de mensajes y llamadas, al señalar que su proyecto busca integrar a quienes desean mejores oportunidades para el municipio. Sueño con un Palizada próspero, unido e incluyente, donde nuestras familias tengan mejores oportunidades, expresó.

El registro de Ojeda Martínez se suma al proceso de inscripción de aspirantes a las Coordinaciones Municipales de Morena, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre de 2026. Este procedimiento forma parte de la organización interna del partido rumbo a las elecciones de 2027, aunque la inscripción no implica una designación como candidata a la presidencia municipal de Palizada, ya que la definición de candidaturas dependerá de las etapas y mecanismos que establezca el partido.