Hombre de 81 años muere en un motel del Periférico de Mérida

Un hombre de 81 años de edad perdió la vida en un conocido motel ubicado en el Anillo Periférico Poniente de Mérida, presuntamente a causa de una complicación cardiaca. De acuerdo con información recabada, J.C.C., acudió al establecimiento acompañado de una mujer.

Sin embargo, cuando ambos se disponían a retirarse de la habitación que Ocupaban, el adulto mayor comenzó a presentar malestares y movimientos inusuales antes de desplomarse.

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La acompañante solicitó ayuda de inmediato al personal del motel, que, a su vez, hizo el reporte a las autoridades policiacas a través de los números de emergencias 9-1-1. Técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para proporcionar los primeros auxilios al huésped.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos no pudieron reanimar lo y confirmaron que el hombre estaba sin vida. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal, junto con representantes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para delimitar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Tras la confirmación del deceso, elementos de la SSP delimitaron el área y restringieron el acceso a la habitación mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes.

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Inician diligencias legales

La persona que acompañaba al fallecido permaneció en el sitio para realizar los trámites de identificación ante las autoridades ministeriales. Versiones preliminares indican que el ahora fallecido padecía problemas cardiacos, entre ellos episodios de taquicardia, aunque serán las autoridades y los resultados de las investigaciones los que determinen oficialmente las causas del deceso. La principal línea de investigación apunta a una muerte por causas naturales, posiblemente relacionada con un infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos a la Comandancia de Homicidios, se encargaron de las diligencias de rigor para descartar cualquier posible hecho delictivo.

Al final, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para la realización de los procedimientos legales correspondientes.