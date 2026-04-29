Óscar Espinoza “Baby Face” manda mensaje tras ser hospitalizado

Hace poco, se dio a conocer que el creador de contenido Óscar Espinoza, tuvo que ser hospitalizado por algunas complicaciones en su salud. Ahora, el joven reapareció en redes sociales y decidió mandar un mensaje a todas las personas que han arremetido en su contra.

Fue el pasado lunes 27 de abril, cuando se dio a conocer por medio de una foto que ‘Baby Face’ como se le conoce al influencer, fue hospitalizado por medio de una publicación en sus redes sociales.

Noticia Destacada Mario Bautista y Aarón Mercury tendrán espectáculo gratis tras Supernova Génesis 2026

“Siempre de la mano de Dios…”

Óscar Espinoza manda mensaje a sus haters

El día 28 de abril, el influencer volvió a aparecer en redes sociales con un video, donde se le puede ver caminando y con atención de los médicos que lo atienden.

“Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y buenos deseos. Los amo, amigos”.

Noticia Destacada Bárbara de Regil reacciona a su error en Supernova: “Estaba escuchando música de John Lennon"

Cabe mencionar que, el famoso no compartió los motivos por los cuales tuvo que ser hospitalizado, ante la incertidumbre, muchos usuarios no dudaron en arremeter en contra de su físico y lo relacionaron con sus problemas de salud.

Ante estos comentarios, el regiomontano mandó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

“Muchas, pero muchas gracias a todos por sus buenas vibras. Tengo muchos mensajes y muchos comentarios de toda la bandita dejándome buena vibra. El ‘Baby’ los amo. Estoy bien. Y a los que tiraron hate, recuerden, amigos que todos ocupamos de todos. En esta vida, la mala vibra siempre regresa. Ánimo y Dios los bendiga siempre”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal