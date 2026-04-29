Detienen a presunto policía de Quintana Roo tras agresión contra una mujer en Chetumal

Un video grabado en las calles de Chetumal se ha comenzado a difundir este miércoles en redes sociales, principalmente en X, mostrando una presunta agresión cometida por un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) hacia una mujer, quien según diversas versiones sería su pareja sentimental o un familiar cercano.

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De acuerdo con los reportes que circulan en plataformas digitales, los hechos ocurrieron en la avenida Insurgentes, en las inmediaciones del cruce con Flor de Mayo o Corozal, colonia López Mateos, cerca del plantel del CONALEP. El sujeto, que al parecer operaba la unidad de taxi número 992, habría protagonizado una disputa doméstica en la vía pública.

Elementos de seguridad lograron detenerlo minutos después. / Especial

En el material audiovisual, de aproximadamente 38 segundos y grabado de forma amateur desde un vehículo cercano, se observa una escena caótica en plena calle: un automóvil rojo con las puertas abiertas, un taxi blanco con franjas amarillas, personas forcejeando y movimientos rápidos que sugieren una confrontación. Aunque las imágenes son temblorosas y no muestran con total claridad el momento exacto de la agresión física, los testigos y las publicaciones que acompañan el video afirman que el agente amenazó a la mujer, en algunos reportes con un arma de fuego de cargo.

Tras el incidente, el presunto responsable intentó huir a bordo del taxi en el que prestaba servicio, pero fue detenido por elementos de las corporaciones de seguridad locales. Versiones iniciales hablaban de que utilizó un arma de fuego para intimidar a la víctima; sin embargo, algunas fuentes cercanas a las autoridades han desmentido este extremo, y el caso se investiga como violencia familiar o de género.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la detención ni ha confirmado la identidad del agente ni su adscripción exacta. En redes sociales, la publicación de cuentas locales ha generado reacciones de indignación, con usuarios exigiendo sanciones ejemplares y cuestionando el uso de la fuerza por parte de servidores públicos.

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