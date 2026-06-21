Luis de Alba preocupa al aparecer con el rostro lleno de moretones; ¿qué le pasó?

El comediante mexicano Luis de Alba, recordado entrañablemente por personajes como "El Pirruris", encendió las alarmas entre sus fanáticos tras publicar un video en sus redes sociales donde se le puede apreciar el rostro con severos golpes y un notable hematoma morado en la zona del ojo.

La imagen desató rápidamente una ola de rumores en internet que incluso afirmaban que se encontraba en estado crítico o que había fallecido. Sin embargo; el mismo comediante de 81 años aprovechó sus canales para poder explicar la razón detrás de los diversos moretones que tenía en el rostro.

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¿Por qué Luis de Alba tenía el rostro lleno de moretones?

Con la finalidad de frenar las especulaciones, el propio actor de 81 años aclaró desde la cama del hospital que sufrió un accidente automovilístico cerca de su casa. Explicó que los médicos lo ingresaron para mantenerlo bajo observación y descartar problemas mayores, afortunadamente, sus lesiones no pasaron de ser fuertes golpes.

"Estoy haciendo esto pa' que sepan todos los fans de Luis de Alba, "El Pirruris", que tuve un accidente. Entonces, me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero, afortunadamente, no me pasó nada más que golpes". dijo el comediante ante la cámara con la finalidad de calmar a sus seguidores.

Haciendo gala de su sentido del humor que lo ha acompañado durante toda su trayectoria, Luis de Alba bromeó sobre su aspecto actual. Aseguró que se encuentra "perfecto" y listo para seguir compartiendo risas, rematando con un chiste en el que afirmó que dejará el personaje de "El Pirruris" para transformarse en un nuevo luchador: "El Mapache Atómico".

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