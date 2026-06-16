CFE anuncia cortes de luz en estas zonas de Yucatán este miércoles 17 de junio

Los habitantes de diversas comisarías y colonias de Motul deberán tomar precauciones este miércoles 17 de junio, ya que se realizarán trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que provocarán interrupciones temporales en el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con información difundida por el Ayuntamiento de Motul, las labores de libranza se llevarán a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que durante ese periodo varias comunidades se verán afectadas.

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¿Qué comisarías de Motul no tendrán luz este miércoles 17 de junio?

Las autoridades informaron que el corte de energía impactará a las siguientes comisarías:

Kambul

Mesatunich

Kaxatah

Dzununcán

Tanya

Kancabal

Kopté

San Pedro Cámara

Kancabchén

Además de las comisarías, también se verán afectadas las siguientes colonias de la cabecera municipal:

Santa Cruz Pachón

Nueva Santa Cruz

San Carlos

Santiago Castillo

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de trabajos programados por la CFE para el mantenimiento de la red eléctrica.

Habrá afectaciones en el servicio de agua potable

El Ayuntamiento advirtió que las plantas de agua potable dependen del suministro eléctrico, por lo que permanecerán fuera de operación mientras se realizan los trabajos.

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En las comisarías afectadas, el servicio de agua podría suspenderse temporalmente durante el horario de los cortes de energía.

Asimismo, en la ciudad de Motul también podrían registrarse afectaciones en el suministro de agua potable, debido a que la planta que abastece a la población se encuentra ubicada en la colonia Santa Cruz.