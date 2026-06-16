Omar García Harfuch confirma nuevos detalles del ataque a “El camarón Guasaveño" en Playa del Carmen

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ya se trabaja en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo para identificar y capturar a los responsables del ataque armado contra el restaurante El Camarón Guasaveño en Playa del Carmen que dejó una persona muerta y tres más lesionadas.

Desde Palacio Nacional, durante su informe semanal en la conferencia La Mañanera del Pueblo, que preside la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch señaló que las autoridades cuentan con un video en el que se observa a los agresores portando armas de fuego al momento de la agresión.

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El ataque ocurrió el domingo14 de junio y de acuerdo con las investigaciones preliminares, tanto la víctima mortal como los tres heridos son empleados de la marisquería.

El secretario detalló que en la escena del crimen fueron localizados alrededor de 20 cartuchos percutidos, evidencia que ya forma parte de las indagatorias para esclarecer los hechos.

“Tenemos conocimiento que hubo una persona fallecida y hay tres lesionados, todos son empleados del lugar”, dijo García Harfuch al ser interrogado de manera particular sobre este caso.

“Tuvimos comunicación casi de manera inmediata nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores donde pasan y se observa lo que parece un arma de fuego, ráfaga, hay como 15 a 20 cartuchos percutidos en el piso”, dijo.

Todas las víctimas eran trabajadores del lugar / Especial

Buscan dar con los responsables: Harfuch

Reiteró “estamos trabajando con la fiscalía de Quintana Roo para dar con los responsables, hay un antecedente de un ataque similar que estamos trabajando".

De acuerdo con lo informado por García Harfuch, las grabaciones obtenidas por las autoridades muestran a los presuntos agresores. Destacó que este material forman parte de los principales indicios integrados a la investigación.

De manera preliminar, las autoridades señalan que una de las hipótesis apunta a un posible caso de extorsión o cobro de piso. Sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación, entre ellas que la agresión estuviera dirigida contra alguna persona en particular que se encontraba en el lugar.