Familias exigen que judicialicen el caso de los terrenos de Montecristo en Pomuch, Hecelchakán

El grupo Vecinos Unidos Montecristo se manifestó este domingo para proteger unas tierras que supuestamente corresponden a la comunidad y que una familia busca adueñarse presuntamente con documentos falsos y con sobornos a las autoridades, por lo que alzaron la voz para que las autoridades tomen las medidas necesarias y definan los destinos de estos terrenos.

Los manifestantes de Pomuch tienen predios en las tierras de Montecristo y esperan que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumpla con judicializar el caso por uso indebido de documentos y fraude, lo anterior en contra de Rodrigo Sánchez Prevé.

Al respecto, María Angélica Escamilla Cohuó, representante de Vecinos Unidos de Montecristo, dijo que cuentan con la carpeta de investigación y documentos de los demandantes en regla, y no apócrifos como los Sánchez Palma y Sánchez Preve.

La protesta se registró en los terrenos de la ex hacienda Montecristo, en donde participó José Edilberto Poot Chan, quien dijo que los terrenos fueron entregados por el ejido de Pomuch desde 1980.

En ese entonces, trataron de adueñarse César Can Medina, Fabián Madero y José Valdemar, pero no lo logaron; sin embargo, en 2009 llegaron los Sánchez Palma y demandaron, y nuevamente el fallo salió a favor de los pomuchenses, quienes hasta la fecha siguen como dueños, pero amenazados, amedrentados y hasta perseguidos por quienes buscan apropiarse de estos terrenos, según declararon a POR ESTO!

Comentaron que en 1918 el terreno era de Pomuch y el entonces presidente de México Lázaro Cárdenas fue quien dijo que la zona pertenecía a Pomuch. En 1940 se firmaron los documentos y se armó la carpeta básica para decretar que estos terrenos son de la comunidad.

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Posteriormente, la Sedatu hizo un mapeo y se abrió la posibilidad para quien quisiera pudiera presentar documentos y comprobar la posesión de Montecristo; sin embargo, nadie pudo hacerlo.

En cambio, los habitantes mostraron documentos y el plano para comprobar la legal posesión, y criticaron que los Sánchez Preve no pudieron mostrar nada, y los acusaron de llevar papeles apócrifos.

“Basta de amenazas, de hostigamientos, persecución, hoy alzamos la voz, ya no van a amedrentarnos como siempre lo han hecho, tenemos todas las pruebas de que Montecristo nos pertenece y queremos que se haga justicia”, señalaron.

Agregaron que la familia Sánchez Preve vendió parte de las tierras de manera ilegal a Luis Cox y Juan Gregorio, quienes ahora se consideran invasores, porque no tienen certeza legal.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias contra la maestra Geni Cruz Martínez y Rosa del Carmen Tun Emeterio, abogada del DIF”, advirtieron y señalaron a estas personas como responsables de intento de despojo.