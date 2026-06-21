Mezcla de químicos provoca incendio en un hotel de la zona hotelera de Cancún

Una reacción química provocada por la mezcla accidental de sustancias incompatibles movilizó a los cuerpos de emergencias durante la madrugada de este domingo en la zona hotelera de Cancún. El incidente, que generó una pequeña llama y la posterior liberación de vapores irritantes, ocurrió en un centro de hospedaje ubicado a la altura del kilómetro 14.5 del Boulevard Kukulcán, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad internos y externos de la zona turística.

Tras recibir el reporte a través de las líneas de emergencia, personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Cancún se desplazó hasta el lugar de los hechos. Al arribar, los elementos procedieron a delimitar un perímetro de seguridad estricto alrededor del área afectada para evitar el paso de personas no autorizadas y prevenir posibles intoxicaciones por la inhalación de los gases concentrados en el ambiente.

Noticia Destacada Incendio en bodegas en la avenida López Portillo en Cancún movilizan a cuerpos de emergencia

Equipados con trajes de protección especial y sistemas de respiración autónoma, los bomberos ingresaron al punto central de la emergencia para evaluar la magnitud del derrame y la combinación de los químicos. De forma coordinada, iniciaron las maniobras técnicas de contención y neutralización de las sustancias involucradas, logrando extinguir de manera inmediata el fuego incipiente y detener la emanación de los componentes volátiles hacia otros sectores del inmueble.

De manera paralela, los cuerpos de rescate trabajaron en conjunto con los integrantes de la brigada interna de protección civil del hotel y los técnicos del área de mantenimiento. Este equipo multidisciplinario implementó un sistema de ventilación forzada en pasillos y zonas cerradas para dispersar los vapores residuales acumulados, además de realizar una inspección exhaustiva de las tuberías y depósitos cercanos para descartar riesgos secundarios o fallas estructurales.

Noticia Destacada Fogata fuera de control provoca incendio en área verde de la Región 226 de Cancún

De acuerdo con el balance final ofrecido por las autoridades que atendieron el reporte, el suceso concluyó sin que se registraran personas lesionadas, con síntomas de intoxicación o afectaciones de gravedad entre los huéspedes y los trabajadores que se encontraban en el establecimiento al momento del percance.

Asimismo, los paramédicos que acudieron de forma preventiva determinaron que no fue necesario realizar ningún traslado a unidades médicas u hospitales de la ciudad, quedando la situación bajo control total en pocos minutos.