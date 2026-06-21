Paola Suárez reveló que Wendy Guevara le quiso pegar tras partido de México

Las famosas integrantes de "Las Perdidas", Wendy Guevara y Paola Suárez, se convirtieron en tendencia tras protagonizar una acalorada discusión que casi termina en golpes físicos. El altercado ocurrió el pasado jueves en un club nocturno, justo después de celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

El conflicto se dio a conocer por un amigo cercano de ambas influencers, posteriormente fue la misma Paola quién relató la situación. Este hecho generó gran sorpresa entre los seguidores de ambas creadoras de contenido debido a que ambas han sido amigas durante años.

Noticia Destacada Wendy Guevara sorprender al revelar que quiere convertirse en madre

¿Cómo fue la pelea entre Paola Suárez y Wendy Guevara?

De acuerdo con el testimonio del amigo, el grupo se encontraba festejando el partido bajo los efectos del alcohol cuando comenzó una fuerte discusión entre él y Paola. Las cosas se salieron de control cuando Paola le dio un golpe en el hombro a Salma, lo que provocó la inmediata reacción de Wendy.

"Wendy se paró y me quería madrear", confirmó la propia Paola Suárez en redes sociales, detallando que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ intervino de una manera agresiva para defender a Salma. Este hecho fue lo que provocó la pelea entre ambas creadoras de contenido.

🥊💥 PELEA | Después del partido de México, WENDY GUEVARA golpeó a PAOLA SUÁREZ por defender a su amiga Salma ‼️😱😳



"Wendy se paró y me quería madrear"



¿Será el final de "Las Perdidas"? pic.twitter.com/kYTyPOwQvM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 21, 2026

Por su parte, Paola justificó su agresión inicial asegurando que Salma le había hecho un comentario bastante negativo y fuera de lugar, por lo que no dudó en reaccionar físicamente. Aunque ambas partes han minimizado la gravedad del asunto, el video y las declaraciones han encendido las alarmas entre sus seguidores.

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