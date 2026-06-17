CFE anuncia cortes de luz en estos municipios de Yucatán para este jueves 18 de junio

Este jueves 18 de junio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará cortes de luz en Yucatán como parte de los trabajos de mantenimiento del servicio.

Informaron que este jueves los trabajos de la paraestatal provocarán la suspensión temporal del servicio eléctrico en una zona de Yucatán.

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Los trabajos de mantenimiento de la CFE se realizarán en el municipio de Tizimín durante este jueves 18 de junio, afectando a las comisarías de:

Kabichén

Dzonot Mezo

El Cuyo

Mucel

Popolnah

San Isidro Kilómetro 14

San Lorenzo Chiquilá

San Luis Tzuc Tuk

San Pedro Juárez

Sucopó

Tixcancal

Yaxchekú

Yokdzonot

Se prevén afectaciones en un lapso de ocho horas, desde las 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas de este día, afectando a Tizimín junto a sus comisarías.

Al respecto, se recomienda proteger sus aparatos electrónicos, desconectando equipos sensibles como computadoras, pantallas y modems de internet para evitar cualquier daño por variaciones de voltaje.

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De igual forma, cuidar los alimentos, procurando abrir el refrigerador lo menos posible para que el interior se conserve frío.

Finalmente, cargar totalmente los equipos, asegurándose de que cuenten con la suficiente desde horas antes de los cortes de luz.

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